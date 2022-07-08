愛定唔愛？｜報道：馬斯克團隊收購Twitter交易或告吹

全球首富兼特斯拉(Tesla)創辦人之一馬斯克(Elon Musk) 收購社交媒體公司Twitter再出現變數，美國引述馬斯克團隊報道，指無法核實Twitter的垃圾賬戶數據，團隊已經停止籌集440億美元交易資金的融資談判，收購交易可能告吹。

《華盛頓郵報》(The Washington Post)引述數名消息人士報道，由於Tesla行政總裁馬斯克團隊認為Twitter的垃圾賬戶數據無法得到核實，無法評估Twitter的前景，收購交易有可能告吹，團隊已經停止籌集440億美元交易資金的融資談判。 報道指，Twitter無法提供垃圾賬戶的確實數據，並非馬斯克試圖退出收購唯一原因。

報道又提到，在4月提出收購要約時，已導致Twitter股價大幅下挫，早已令馬斯克卻步。根據收購協議，馬斯克一旦取消收購計劃，便須支付10億美元分手費，Twitter一方亦有可能以馬斯克反口，並不涉及核心業務為理由，透過法律途徑尋求強制馬斯克完成交易。Twitter發言人不予置評，但重申公司於6月的聲明已表達打算完成交易的意願。馬斯克則未有回應。