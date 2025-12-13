愛潑斯坦收藏數萬張照片曝光　特朗普與克林頓都入鏡

美國眾議院監督委員會民主黨籍議員12日公布一批來自愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）遺產的照片，其中包含現任美國總統特朗普、前總統克林頓（Bill Clinton）及前安德魯王子（Prince Andrew）的影像。民主黨議員表示，他們從愛潑斯坦遺產中取得超過95,000張照片，目前僅公布其中一小部分。
綜合美國媒體報道，這批照片與司法部即將公開的案件檔案屬於不同來源。公布的影像包括一張黑白照片，顯示特朗普與6名女性站在一起，但這些女性的臉部均被塗黑。
特朗普：沒甚麼大不了
特朗普回應表示他尚未看過這些照片，並稱「沒甚麼大不了」，強調愛潑斯坦當時「到處都在棕櫚灘」，「跟每個人都有合照」。其他照片還包括印有特朗普姓名及肖像的紅色避孕套包裝，上面寫着「我超大！」字樣，以及愛潑斯坦的私人飛機、住所內部等影像。
眾議院監督委員會共和黨籍發言人表示，他們收到的文件中「沒有任何內容顯示」特朗普有任何不當行為。
特朗普曾是愛潑斯坦的密友，但表示在愛潑斯坦面臨性交易指控前很久就與他分道揚鑣。克林頓也淡化與愛潑斯坦的關係，透過發言人承認曾搭乘愛潑斯坦的私人飛機，但表示對這位已故金融家的罪行毫不知情。克林頓從未被愛潑斯坦的已知受害者指控有不當行為。
2019年在紐約牢房中死亡
公布的照片還包括右翼政治操盤手班農（Steve Bannon）、億萬富翁布蘭森（Richard Branson）及蓋茲（Bill Gates）、電影導演活地亞倫（Woody Allen）等人的影像。這些人均否認與愛潑斯坦的交往有任何不當行為。
特朗普於去年11月簽署一項法案，要求司法部公布所有愛潑斯坦相關紀錄，該法案規定檔案須在成為法律後30天內公布，期限為12月19日。《路透社》與益普索（Ipsos）12日公布的民調顯示，70%的受訪者認為政府正在掩蓋涉及愛潑斯坦性交易未成年少女案的其他人士細節。愛潑斯坦於2019年在紐約監獄牢房中死亡，當時正等待性交易指控的審判。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章