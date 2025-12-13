愛潑斯坦收藏數萬張照片曝光　特朗普與克林頓都入鏡

美國眾議院監督委員會民主黨籍議員12日公布一批來自愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）遺產的照片，其中包含現任美國總統特朗普、前總統克林頓（Bill Clinton）及前安德魯王子（Prince Andrew）的影像。民主黨議員表示，他們從愛潑斯坦遺產中取得超過95,000張照片，目前僅公布其中一小部分。

綜合美國媒體報道，這批照片與司法部即將公開的案件檔案屬於不同來源。公布的影像包括一張黑白照片，顯示特朗普與6名女性站在一起，但這些女性的臉部均被塗黑。

特朗普：沒甚麼大不了

特朗普回應表示他尚未看過這些照片，並稱「沒甚麼大不了」，強調愛潑斯坦當時「到處都在棕櫚灘」，「跟每個人都有合照」。其他照片還包括印有特朗普姓名及肖像的紅色避孕套包裝，上面寫着「我超大！」字樣，以及愛潑斯坦的私人飛機、住所內部等影像。