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國際
2024-01-10 18:23:06

愛潑斯坦案文件解封 17歲少女收1.5萬美元與安德魯王子性交 友人：不會被踢出英國王室

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安德魯王子

愛潑斯坦案｜Virginia Giuffre(中)稱，17歲時收了1.5萬美元與安德魯王子(左)發生性關係，旁為愛潑斯坦前女友馬克斯韋爾。(互聯網)

英國安德魯王子(Prince Andrew)捲入美國富豪淫媒兼孌童犯愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)案，遭民事控告性侵一名17歲少女，最終付「掩口費」與女方和解，而愛潑斯坦服刑時在獄中自殺，事件似乎告一段落。不過，愛潑斯坦案的法庭文件近日陸續解封，美國前總統克林頓、英國富商布蘭森等名人的名字出現文件上，事件再度炒熱。最後一批解封文件指，愛潑斯坦支付事件女主角朱弗雷(Virginia Giuffre)肉金1.5萬美元(約11.7萬港元)，要她與安德魯王子性交。63歲的愛德魯再度陷水深火熱之中，有報道指英王查理斯三世正考慮「驅逐」弟弟安德魯出王室，惟友人指「血濃於水」查理斯不會這樣做。

愛潑斯坦案｜性侵案和解  安德魯王子付1200萬英鎊

40歲的朱弗雷案發時未冠夫姓，名字叫Virginia Roberts。根據美國紐約法院解封文件，她2016年在宣誓下作供時稱，「我確實收了1.5萬美元，不知道等於多少英鎊。」之後一名律師問她有沒有就那筆款項報稅，她答「沒有。」朱弗雷2021年控告安德魯王子於她17歲和18歲時三度性侵她，令安德魯遭母親英女王褫奪軍銜，以平民身份受審。翌年安德魯賠償朱弗雷1,200萬英鎊(約1.19億港元)，但未有就事件承認責任。安德魯自從爆出這宗性醜聞後已被邊緣化，被指是英女王最愛錫兒子的他於母親葬禮十分低調，上月聖誕節英王查理斯率一眾王室成員出席彌撒時，他亦落於隊伍後方。安德魯王子的朋友說，查理斯重視家庭完整，「有些王室家庭可能會採取更強硬態度，但英國王室不會，因血濃於水」。

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愛潑斯坦案｜另一王室成員涉案

朱弗雷的證詞亦提到遭另一名王室成員性侵，但不知其名字。她表示，愛潑斯坦與他的淫媒前女友馬克斯韋爾(Ghislaine Maxwell)將她送到各地性販賣，包括到法國南部見一名「世界領袖」，對方是一名王子，操流利英語，惟有外國口音，「但我不確定他來自哪個國家」。她又指愛潑斯坦將她「借給」其權貴的朋友。法庭的解封文件亦有提及美國前總統特朗普與很多女人有性關係。

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