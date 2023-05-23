愛潑斯坦要脅泵水投資 傳蓋茨偷食俄女遭淫媒勒索

美國微軟公司創辦人蓋茨認識富商兼淫媒愛潑斯坦令其人生蒙上污點，更驚爆他曾遭對方桃色勒索。《華爾街日報》周日引述消息人士報道，蓋茨與妻子梅琳達還未離婚、55歲時，於2010年在一場橋牌比賽認識一名二十多歲的俄羅斯女橋牌手，兩人撻著並發展短暫的婚外情。愛潑斯坦其後認識了該俄女，並在找蓋茨投資一項目不果後，向蓋茨暗示知道其與俄女有染並索取金錢。
被指與蓋茨有婚外情的俄女安東諾娃(Mila Antonova)移居加州，是一名軟件工程師。她2010年上載社交網的短片中，透露與蓋茨關係友好，而她打算開網上橋牌教學平台時因尋找資金，於2013年經蓋茨慈善基金會的科學顧問尼科利奇認識了愛潑斯坦。愛潑斯坦之後出錢為安東諾娃付學費修讀軟件編碼課程。愛潑斯坦據報在2013年尋求蓋茨投資數十億美元到一個慈善基金，但蓋茨未有答應。《華爾街日報》指，愛潑斯坦於2017年發電郵給蓋茨，要求對方為安東諾娃償還學費，暗示知道兩人有染並威脅會公開。
蓋茨發言人：沒有付錢
蓋茨發言人回應稱，他無付安東諾娃的學費錢，與愛潑斯坦也無任何錢銀瓜葛，並重申如蓋茨之前所說，認識愛潑斯坦是「判斷失誤」，又強調蓋茨與對方結識純粹為了慈善目的。安東諾娃向《華》稱，並不知道愛潑斯坦為何願意替她付學費，對方只稱有錢樂於幫助他人。她拒絕談論與蓋茨關係，又稱2014年到紐約時曾入住愛潑斯坦提供的住所，但雙方並無見面。蓋茨2011年認識愛潑斯坦，後者當時已曾因從事未成年人士賣淫活動服刑，兩人見面逾6次，蓋茨曾到對方家晚餐。蓋茨基金會稱，當時並不知愛潑斯坦曾犯事。蓋茨2021年與結婚27年的梅琳達離婚，承認與一名微軟女職員曾有長達近20年婚外情。因性販賣判監的愛潑斯坦2019年獄中自殺身亡。