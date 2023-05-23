愛潑斯坦要脅泵水投資 傳蓋茨偷食俄女遭淫媒勒索

美國微軟公司創辦人蓋茨認識富商兼淫媒愛潑斯坦令其人生蒙上污點，更驚爆他曾遭對方桃色勒索。《華爾街日報》周日引述消息人士報道，蓋茨與妻子梅琳達還未離婚、55歲時，於2010年在一場橋牌比賽認識一名二十多歲的俄羅斯女橋牌手，兩人撻著並發展短暫的婚外情。愛潑斯坦其後認識了該俄女，並在找蓋茨投資一項目不果後，向蓋茨暗示知道其與俄女有染並索取金錢。

被指與蓋茨有婚外情的俄女安東諾娃(Mila Antonova)移居加州，是一名軟件工程師。她2010年上載社交網的短片中，透露與蓋茨關係友好，而她打算開網上橋牌教學平台時因尋找資金，於2013年經蓋茨慈善基金會的科學顧問尼科利奇認識了愛潑斯坦。愛潑斯坦之後出錢為安東諾娃付學費修讀軟件編碼課程。愛潑斯坦據報在2013年尋求蓋茨投資數十億美元到一個慈善基金，但蓋茨未有答應。《華爾街日報》指，愛潑斯坦於2017年發電郵給蓋茨，要求對方為安東諾娃償還學費，暗示知道兩人有染並威脅會公開。