愛潑斯坦電郵曝光　爆特朗普曾與受害女孩共處數小時

美國民主黨周三(12日)公布已故富豪淫媒愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)生前所寫的3封電郵，內容聲稱總統特朗普曾在愛潑斯坦住所與一名性仲介受害者「相處數小時」，並指特朗普「知道女孩們的事」。白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)迅速提出反駁，指控民主黨選擇性洩露電郵，抹黑特朗普。

華盛頓郵報報道，眾議院監督委員會(House Oversight Committee)收到艾普斯坦遺產管理人交出2萬3000份資料，委員會民主黨成員12日公布其中愛潑斯坦的3封電郵。在2011年愛潑斯坦寫給女友馬克斯韋爾(Ghislaine Maxwell)的電郵中寫道，特朗普「在我家待了數小時」與一名愛潑斯坦性仲介案受害者在一起，這段經歷警方「從來不曾提過」。愛潑斯坦在信中描述特朗普是「不會叫的狗」(a dog that hasn't barked)。另一封於2019年4月的電郵中，愛潑斯坦向作家沃爾夫(Michael Wolff)說，特朗普「知道女孩們的事」，但這句話是何意思不明。