愛潑斯坦電郵曝光　爆特朗普曾與受害女孩共處數小時

美國民主黨周三(12日)公布已故富豪淫媒愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)生前所寫的3封電郵，內容聲稱總統特朗普曾在愛潑斯坦住所與一名性仲介受害者「相處數小時」，並指特朗普「知道女孩們的事」。白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)迅速提出反駁，指控民主黨選擇性洩露電郵，抹黑特朗普。
華盛頓郵報報道，眾議院監督委員會(House Oversight Committee)收到艾普斯坦遺產管理人交出2萬3000份資料，委員會民主黨成員12日公布其中愛潑斯坦的3封電郵。在2011年愛潑斯坦寫給女友馬克斯韋爾(Ghislaine Maxwell)的電郵中寫道，特朗普「在我家待了數小時」與一名愛潑斯坦性仲介案受害者在一起，這段經歷警方「從來不曾提過」。愛潑斯坦在信中描述特朗普是「不會叫的狗」(a dog that hasn't barked)。另一封於2019年4月的電郵中，愛潑斯坦向作家沃爾夫(Michael Wolff)說，特朗普「知道女孩們的事」，但這句話是何意思不明。
白宮：朱弗雷曾作證稱不認為特朗普知道愛潑斯坦罪行
公開的電郵資料裡，的受害者姓名經過塗黑處理。美聯社報道，委員會裡共和黨成員稍後指出，塗黑處理的受害人就是今年4月在澳洲自殺身亡、曾被愛潑斯坦逼迫賣淫的受害者朱弗雷(Virginia Roberts Giuffre)。朱弗雷生前一直強調，特朗普並非對她施暴的加害者，並曾形容特朗普非常和藹可親。萊維特表示，民主黨公布資料匿名受害者就是朱弗雷，但朱弗雷一再強調特朗普沒有任何過錯。朱弗雷在回憶錄說，只見過特朗普一次面，她在法院作證時曾說，她不認為特朗普知道愛潑斯坦的罪行。
遭控仲介未成年人士賣淫而遭聯邦起訴的愛潑斯坦，2019年被發現死在曼克頓監獄監房。特朗普一直否認與愛潑斯坦案件有任何關聯，並呼籲眾議員停止愛潑斯坦調查。特朗普稱與愛潑斯坦曾經是朋友，但後來已無往來。