愛爾蘭史上最年輕總理哈里斯上任　曾批評以色列 TikTok受歡迎

愛爾蘭前總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）3月突然因為個人因素提出辭職，其所屬的統一黨宣布由37歲的哈里斯（Simon Harris）出任黨魁，愛爾蘭議會9日投票表決，通過37歲的哈里斯為第16任總理，成為愛爾蘭史上最年輕總理。

哈里斯非富二代 父親為的士司機

哈里斯在16歲時加入了統一黨的青年分支，22歲成為縣議員、24歲就進入愛爾蘭國會，成為最年輕的國會議員，如今更是最年輕的總理。哈里斯並不是政二代或富二代，他只是一名的士司機之子，在都柏林大學就讀新聞系和法文，但後來退學轉而專注於政治。他從政的契機是兄弟被診斷出患有自閉症，他的家人為了獲得特殊需求服務付出不少努力，使得哈里斯年紀輕輕就開始有了政治野心。