愛爾蘭史上最年輕總理哈里斯上任　曾批評以色列 TikTok受歡迎

愛爾蘭前總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）3月突然因為個人因素提出辭職，其所屬的統一黨宣布由37歲的哈里斯（Simon Harris）出任黨魁，愛爾蘭議會9日投票表決，通過37歲的哈里斯為第16任總理，成為愛爾蘭史上最年輕總理。
哈里斯非富二代 父親為的士司機
哈里斯在16歲時加入了統一黨的青年分支，22歲成為縣議員、24歲就進入愛爾蘭國會，成為最年輕的國會議員，如今更是最年輕的總理。哈里斯並不是政二代或富二代，他只是一名的士司機之子，在都柏林大學就讀新聞系和法文，但後來退學轉而專注於政治。他從政的契機是兄弟被診斷出患有自閉症，他的家人為了獲得特殊需求服務付出不少努力，使得哈里斯年紀輕輕就開始有了政治野心。
愛爾蘭2025年3月大選
哈里斯善於溝通，在此之前還曾經擔任過愛爾蘭的衛生部長及高等教育部長等職務；在社交媒體尤其是TikTok上更是受到民眾喜愛。而他上任後發表的首次演說，就毫不留情地砲轟以色列對加薩發動的軍事行動，並發誓不會對戰爭保持沉默，這立即使他成為西方對以色列最有力的批評者之一。
不過哈里斯也要面對不少考驗，包括解決住房和街友問題，以及受到多數民眾批評的國家庇護移民政策等等。而愛爾蘭在2025年3月下旬即將舉行大選，統一黨目前在民調中落後，要如何翻轉局面，也是哈里斯迫在眉睫的任務之一。
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