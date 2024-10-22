愛爾蘭大學開辦網紅學士學位課程 培育專業網紅

愛爾蘭一所大學曾於夏季開辦如何成為網紅的速成班，反應熱烈。看準Z世代年輕人熱衷於網紅職業的熱潮，這所大學近日開設培育網紅的4年制課程，並授予正式學位。
位於愛爾蘭卡洛(Carlow)的東南科技大學(South East Technological University)，其教務主任麥考米克(Irene McCormick)表示：「當網紅可說是時下流行的職業。」她曾開辦名為「數碼帶動趨勢」(Digital Hustle)的夏季速成課程，由TikTok內容創作者(TikToker)擔任講師。原本計劃招收30人，卻吸引350人報名，如此供不應求，引發她萌生開辦網紅學位課程的念頭。
Z世代想當網紅
意見調查一再顯示，1997至2012年出生的Z世代年輕人，大多數會考慮從事影音博客(vlogger)、YouTuber或直播主的工作。曾經擔任電視製作人及導播的麥考米克表示：「(這類工作)吸引力驚人，需求可期，因此我們(把課程)擴大為授予學位等級。」
網紅課程必修科
經過2年開發，東南科技大學名為「內容創作與社群媒體」(Content Creation and Social Media)的4年制學士學位學程獲准設立，首批15名學生今年9月開始上課。學位必修課程，包括創意影音與故事行銷相關心理學、創業能力、名人研究、數據分析及podcast製作等。實務課程則有學習操作攝影機和咪高峰，以及到工作現場實習等。
麥考米克表示：「約70%的市場行銷人員現在相信，網紅就是行銷的未來。各國政府也正多加運用網紅來向民眾傳遞訊息。這就是我們當今開拓市場的方式。」