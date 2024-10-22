愛爾蘭大學開辦網紅學士學位課程 培育專業網紅

愛爾蘭一所大學曾於夏季開辦如何成為網紅的速成班，反應熱烈。看準Z世代年輕人熱衷於網紅職業的熱潮，這所大學近日開設培育網紅的4年制課程，並授予正式學位。

位於愛爾蘭卡洛(Carlow)的東南科技大學(South East Technological University)，其教務主任麥考米克(Irene McCormick)表示：「當網紅可說是時下流行的職業。」她曾開辦名為「數碼帶動趨勢」(Digital Hustle)的夏季速成課程，由TikTok內容創作者(TikToker)擔任講師。原本計劃招收30人，卻吸引350人報名，如此供不應求，引發她萌生開辦網紅學位課程的念頭。