愛爾蘭49歲男被寵物犬狂舔後發冷臉色發紫 突患嚴重敗血症亡

愛爾蘭一名49歲男子在家中被愛犬舔後突然發冷、臉色發紫，其後因嚴重敗血症死亡。死因調查報告近日出爐，顯示男子從狗狗的唾液感染一種極罕見且致命的病原體。
愛爾蘭媒體周二(18日)報道，近日死因聆訊顯示，居於都柏林的瓊斯(Craig Jones)於2022年12月20日致電告訴妻子身體不適，沒多久妻子回家後發現他全身冰冷、臉色發紫，趕緊送他到都柏林康諾利醫院(Connolly Hospital)，乘的士抵達時，他已神志不清。
醫生檢查後發現，瓊斯得了嚴重敗血症，不但器官衰竭，入院數小時內六次心臟驟停，須接受急救。因情況不斷惡化，瓊斯最終於翌日因嚴重敗血性休克離世。
為何事主較易受感染？
院方其後進一步調查發現，瓊斯於2018年切除脾臟，生前患有嚴重銀屑病(Psoriasis)，容易導致皮膚出現紅斑、銀白色鱗屑和潰瘍損傷等，懷疑被家裡養的米格魯(Beagle)舔後，狗狗唾液中的致命病原體經由他腿上的傷口進入血液，導致他患上嚴重敗血症。
專家：極其罕見
康諾利醫院微生物學家奧尼爾(Eoghan O'Neill)其後將樣本送去化驗，結果顯示犬咬二氧化碳嗜纖維菌(Capnocytophaga canimorsus)呈陽性。奧尼爾指出，這種病原體在「極其罕見」的情況下才會感染人類，每百萬人中約僅有一人會感染，而瓊斯因為服食銀屑病藥物抑制免疫系統，致使感染風險較高。對此，奧尼爾呼籲民眾跟寵物相處時須注意衛生，尤其是當身上有傷口或皮膚問題，更應特別留意。
報道引述專家指出，雖然犬咬二氧化碳嗜纖維菌一旦進入血液後對身體會構成危險，但大多數人透過抗生素治療後，通常可以完全康復，但免疫系統出問題的患者風險則較高。