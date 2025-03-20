愛爾蘭49歲男被寵物犬狂舔後發冷臉色發紫 突患嚴重敗血症亡

狗狗愛舔人類表達熱情，專家呼籲民眾跟寵物相處時須注意衛生，尤其是當身上有傷口或皮膚問題，更應特別留意。(互聯網)

愛爾蘭一名49歲男子在家中被愛犬舔後突然發冷、臉色發紫，其後因嚴重敗血症死亡。死因調查報告近日出爐，顯示男子從狗狗的唾液感染一種極罕見且致命的病原體。

愛爾蘭媒體周二(18日)報道，近日死因聆訊顯示，居於都柏林的瓊斯(Craig Jones)於2022年12月20日致電告訴妻子身體不適，沒多久妻子回家後發現他全身冰冷、臉色發紫，趕緊送他到都柏林康諾利醫院(Connolly Hospital)，乘的士抵達時，他已神志不清。

醫生檢查後發現，瓊斯得了嚴重敗血症，不但器官衰竭，入院數小時內六次心臟驟停，須接受急救。因情況不斷惡化，瓊斯最終於翌日因嚴重敗血性休克離世。