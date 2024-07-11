愛犬在家人間蒸發　主人7年後網上認出奇蹟團圓

永遠不要放棄希望。美國一名女子的愛犬在7年前於家中後院離奇失蹤，即使牠已植入晶片，但多年來始終沒得愛犬的任何消息。詎料女子上個月在動物協尋社團的專頁中看到一張熟悉且歷經滄桑的臉，一眼認出就是自己的愛犬，最終奇蹟地與愛犬重逢。

綜合報道，來自德州的女子Brittany Simpson表示自己原本養了一隻狗狗Ruger，但牠7年前卻在家後院突然消失，家人曾在附近地毯式搜索整整1個月都沒有任何收穫，即使Ruger身上植有飼主資料的晶片，但始終沒有收到任何電話，Ruger就是如此突然地消失在這家人的生活中。詎料Brittany早前瀏覽動物協尋社團專頁時，意外看到一張熟悉的樣子。帖主表示，狗狗的狀況並不好，希望有人能帶牠去看醫生。Brittany從照片已認出相中的狗狗正是7年前失蹤的Ruger，其身上的特徵全都符合，差別只在於看起來已老了一點，Brittany隨即聯絡帖主，並提供舊相片證明Ruger是她家的失蹤狗狗。