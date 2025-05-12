愛犬被一次過剝16隻牙後不治　主人怒告獸醫索償逾3500萬

美國紐約一名女心理學家在今年1月初，為8歲大的寵物犬安排拔牙手術，詎料愛犬在手術期間心跳驟停，加上未獲及時搶救，導致愛犬4天後不治身亡。事後飼主發現，原來2名獸醫在未經她的同意下，竟一口氣給愛犬拔除多達16隻牙齒，憤而怒告2人草率執刀，並提出索償460萬美元(約3,580萬港元)。

綜合報道，現年60歲的心理學家Fabiana Franco，多年前領養茶杯約瑟爹利犬「可可」(Coco)，並讓牠時常一起陪同患者進行治療。Fabiana指出，可可患有小型犬常見的氣管塌陷(tracheal collapse)問題，因此會定期帶可可去紐約下城的獸醫醫院Battery Park Veterinary Hospital檢查，固定為牠看診的主治獸醫，加上可可體重僅得3.8磅，一直避免讓可可接受麻醉等治療方式，但這名獸醫從今年1月開始休產假。院方安排獸醫Douglas Berger接手，Douglas向Fabiana建拔除可可1隻受感染臼齒，還保證麻醉過程會親自操刀，全程監控。詎料Douglas於1月15日手術當天並無現身，改由另1名獸醫Deianira Huettenmoser主刀，但對方竟然在未經飼主同意下，一次過替可可拔除多達16顆牙，整個麻醉過程更超過2小時。