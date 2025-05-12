愛犬被一次過剝16隻牙後不治　主人怒告獸醫索償逾3500萬

美國紐約一名女心理學家在今年1月初，為8歲大的寵物犬安排拔牙手術，詎料愛犬在手術期間心跳驟停，加上未獲及時搶救，導致愛犬4天後不治身亡。事後飼主發現，原來2名獸醫在未經她的同意下，竟一口氣給愛犬拔除多達16隻牙齒，憤而怒告2人草率執刀，並提出索償460萬美元(約3,580萬港元)。
綜合報道，現年60歲的心理學家Fabiana Franco，多年前領養茶杯約瑟爹利犬「可可」(Coco)，並讓牠時常一起陪同患者進行治療。Fabiana指出，可可患有小型犬常見的氣管塌陷(tracheal collapse)問題，因此會定期帶可可去紐約下城的獸醫醫院Battery Park Veterinary Hospital檢查，固定為牠看診的主治獸醫，加上可可體重僅得3.8磅，一直避免讓可可接受麻醉等治療方式，但這名獸醫從今年1月開始休產假。院方安排獸醫Douglas Berger接手，Douglas向Fabiana建拔除可可1隻受感染臼齒，還保證麻醉過程會親自操刀，全程監控。詎料Douglas於1月15日手術當天並無現身，改由另1名獸醫Deianira Huettenmoser主刀，但對方竟然在未經飼主同意下，一次過替可可拔除多達16顆牙，整個麻醉過程更超過2小時。
2獸醫疑竄改治療紀錄稱從未為事主愛犬看診
根據法院訴訟文件顯示，可可當時「已經臨床死亡近6分鐘」，但是主刀獸醫Deianira卻對Fabiana說「牠沒事」，還把牠轉送至一般的市中心獸醫院，而非動物重症專科醫院。Fabiana表示，最終她聽從一名獸醫院急診室護理師建議，緊急護送可可前往另一家動物醫療中心重症監護室，但最終可可仍在1月19日病重去世。Fabiana痛斥獸醫醫院的2名經手獸醫，不僅草率執刀、延誤急救，甚至當她向院方索取就醫紀錄時，發現2人早就偷偷竄改治療紀錄，還向法院聲稱從未曾為Fabiana與可可看診。Fabiana控訴，2名獸醫為了保全自己的職業聲譽，犧牲了她的愛犬生命，目前她已尋求律師協助控告2人，避免有其他飼主與寵物受害。