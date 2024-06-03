愛犬被野熊追殺 女主人拼命追進森林救狗：牠若有事，我無法原諒自己(有片)

美國明尼蘇達州女子雅各布森(Bailey Jacobson)日前在梅普爾格羅夫(Maple Grove)郊區住所外遛狗時，剛巧遇上帶著孩子在垃圾桶找食物的熊媽媽，狗狗被熊媽媽窮追、跑進森林，為了救狗，即使害怕，雅各布森也拼命追上去，驚險過程全被屋外的閉路電視拍下。

母熊為保護孩子 追逐狗狗

事發於上月28日，雅各布森把閉路電視片段上傳社交網，留言「即使一隻熊，也不能阻止我去救回狗狗」。從影片可見，德國牧羊犬Zeus衝到垃圾桶附近，那裡剛好有母熊帶著3隻小熊正在覓食。狗狗靠近，把3隻小熊嚇跑，熊媽媽為了保護孩子，立即追逐狗狗，一起跑進森林。