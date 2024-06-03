愛犬被野熊追殺 女主人拼命追進森林救狗：牠若有事，我無法原諒自己(有片)

美國明尼蘇達州女子雅各布森(Bailey Jacobson)日前在梅普爾格羅夫(Maple Grove)郊區住所外遛狗時，剛巧遇上帶著孩子在垃圾桶找食物的熊媽媽，狗狗被熊媽媽窮追、跑進森林，為了救狗，即使害怕，雅各布森也拼命追上去，驚險過程全被屋外的閉路電視拍下。
母熊為保護孩子 追逐狗狗
事發於上月28日，雅各布森把閉路電視片段上傳社交網，留言「即使一隻熊，也不能阻止我去救回狗狗」。從影片可見，德國牧羊犬Zeus衝到垃圾桶附近，那裡剛好有母熊帶著3隻小熊正在覓食。狗狗靠近，把3隻小熊嚇跑，熊媽媽為了保護孩子，立即追逐狗狗，一起跑進森林。
野熊來襲 主人嚇個半死
雅各布森見到黑熊即嚇到尖叫，但狗狗被熊媽媽追進森林，她雖然很害怕，為救愛犬，也鼓起勇氣追上去，數秒過後，她又跑回來。
主人：出於本能反應去救愛犬
雅各布森事後受訪稱，「那刻是本能反應，想著如果Zeus遭遇不測，我就無法原諒自己」，只想盡能力保護狗狗。可是，她追進森林後，發現狗狗甩掉母熊，母熊回頭便想撲向她，她嚇得只好拼命跑出森林，最後逃回家裡。
雅各布森說，她回家後不斷祈禱，希望Zeus無事，所幸沒多久牠就回到住家附近的車道，「我立即大哭了起來，幸好Zeus沒事」。
明尼蘇達州自然資源部表示，因當地建屋量增加，野熊的活動範圍愈來愈接近人類住所，因此呼籲居民不要把食物留在室外，也不要放寵物在室外活動，以確保安全。