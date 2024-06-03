熱門搜尋:
鄭俊弘 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-06-03 19:27:03

愛犬被野熊追殺 女主人拼命追進森林救狗：牠若有事，我無法原諒自己(有片)

分享：
雅各布森與狗狗Zeus一起經歷被野熊追殺的驚險瞬間。(互聯網)

雅各布森與狗狗Zeus一起經歷被野熊追殺的驚險瞬間。(互聯網)

美國明尼蘇達州女子雅各布森(Bailey Jacobson)日前在梅普爾格羅夫(Maple Grove)郊區住所外遛狗時，剛巧遇上帶著孩子在垃圾桶找食物的熊媽媽，狗狗被熊媽媽窮追、跑進森林，為了救狗，即使害怕，雅各布森也拼命追上去，驚險過程全被屋外的閉路電視拍下。

母熊為保護孩子 追逐狗狗

事發於上月28日，雅各布森把閉路電視片段上傳社交網，留言「即使一隻熊，也不能阻止我去救回狗狗」。從影片可見，德國牧羊犬Zeus衝到垃圾桶附近，那裡剛好有母熊帶著3隻小熊正在覓食。狗狗靠近，把3隻小熊嚇跑，熊媽媽為了保護孩子，立即追逐狗狗，一起跑進森林。

野熊來襲 主人嚇個半死

雅各布森見到黑熊即嚇到尖叫，但狗狗被熊媽媽追進森林，她雖然很害怕，為救愛犬，也鼓起勇氣追上去，數秒過後，她又跑回來。

幼熊走到雅各布森住所外找食物。(互聯網) 狗狗Zeus衝去垃圾桶，野熊一家正在覓食。(互聯網) 野熊追著狗狗，跑進森林，雅各布森追上去救狗。(互聯網) 野熊與狗狗跑進森林，雅各布森拼命追上去。(互聯網)

主人：出於本能反應去救愛犬

雅各布森事後受訪稱，「那刻是本能反應，想著如果Zeus遭遇不測，我就無法原諒自己」，只想盡能力保護狗狗。可是，她追進森林後，發現狗狗甩掉母熊，母熊回頭便想撲向她，她嚇得只好拼命跑出森林，最後逃回家裡。

雅各布森說，她回家後不斷祈禱，希望Zeus無事，所幸沒多久牠就回到住家附近的車道，「我立即大哭了起來，幸好Zeus沒事」。

Ad Block

明尼蘇達州自然資源部表示，因當地建屋量增加，野熊的活動範圍愈來愈接近人類住所，因此呼籲居民不要把食物留在室外，也不要放寵物在室外活動，以確保安全。

十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受