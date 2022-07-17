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國際
2022-07-17 21:34:17

愛犬走失 91歲伯伯心碎 懸紅14萬求助 逾150萬網民集氣

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毛孩就如家人，一旦走失，無論如何也要找到。英國一名91歲伯伯，向來視愛犬為寶貝，自狗兒於10個月前走失，伯伯一直掛念，常問女兒牠何時回來，家人遍尋不獲，伯伯近日決定懸紅1.5萬英鎊(約14萬港元)，希望各界協助尋狗。事件引發名人關注，紛協助轉發訊息，迄今已觸及150萬網民。

走失的狗狗是3歲的嗲利混種Flossie，是91歲伯伯Jim Scott的女兒Gill及男友所養，獨居的伯伯總渴望跟Flossie見面。

3歲狗兒走失 伯伯懸紅14萬尋犬

10個月前，Flossie跟Gill在前往距寓所約14公里外、英格蘭東北部的諾森伯蘭(Northumberland)享受大自然，Flossie興奮地在沙丘之間奔走，不久跑入了叢林，便失去蹤影。家人多個月來，曾用內窺鏡探看兔子洞窟、多次在夜裡守候愛犬，並不斷在沙丘探索，始終再沒看到Flossie，認為Flossie走失之後，有可能被人盜走。

Gill說︰「我爸爸一直以來與狗狗並處，Flossie走失使他感到人生缺了一角」，「Flossie失蹤令他很不開心，問他有沒有甚麼可幫忙的，於是我們便發了這些(懸紅)帖文」。貼文不久獲電視節目主持人、演員及作家等轉發，已至少觸及150萬人，Gill表示︰「他(伯伯)驚訝他的訴求觸及150萬人，是我們之前發文的10倍」，「他對Flossie真的感動了不少人。」

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