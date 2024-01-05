愛犬鯨吞3萬元紙幣　夫婦崩潰一星期淘金洗錢砌砌圖(有片)

美國賓夕法尼亞州一對夫妻在銀行取4,000美元紙幣回家備用，詎料一不留神就被自家愛犬全部吞落肚，夫妻二人當場崩潰，只能靜候狗狗大便，跟著「淘金」，花了整個星期去收集狗狗吃掉的鈔票，瘋狂「洗錢」和砌拼圖。

綜合報道，賓夕法尼亞州夫婦Clayton和Carrie早前請人幫忙維修花園，並在銀行取出4,000美元(折合約3.1萬港元)50及100元紙幣回家，準備去年聖誕節前付款給工人，詎料一個不留神，客廳枱上的紙幣竟然不翼而飛，直至Carrie聽到丈夫Clayton慘叫「Cecil把鈔票全部吃掉」，Cecil正是他們的愛犬。夫婦立即帶Cecil去診所見獸醫，但獸醫告訴他們，想取回鈔票，只能不斷收集Cecil的糞便，將裡頭的紙鈔碎屑一一找出並拼起來，才能拿去銀行換成新鈔。