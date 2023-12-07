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國際
2023-12-07 18:15:04

愛馬仕風暴｜Hermès第5代傳人擬贈逾840億遺產予親信男工　旗下基金會聲言打官司爭產

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愛馬仕風暴｜Hermès第5代富豪改遺囑逾840億擬贈51歲男工　旗下基金會聲言打官司爭產

法國精品愛馬仕（Hermès）第5代傳人、80歲的普伊奇（Nicolas Puech）目前是愛馬仕集團的個人最大股東，最近傳出他準備將價值約100億歐元（約842億港元）的遺產，留給他最信賴的51歲「前園丁兼雜工」。

綜合外媒報道，現年80歲的普伊奇單身且膝下無兒女，雖然2014年就離開公司，但他個人擁有愛馬仕集團5.7％股份，是該集團最大股東，因此10多年前就著手規劃遺產分配，2011年先是設立「Isocrate基金會」，簽署文件表明自己過世後，遺產將轉為基金會使用。

委律師辦理「領養程序」

但是普伊奇現在似乎改變心意了，他委託律師辦理「領養程序」，領養對象正是深受其信任的51歲摩洛哥籍男工。

報道指出，這位男工已和1位西班牙女性結婚，也是2個孩子的父親，他包辦普伊奇家中園丁等各種雜事。普伊奇曾送給這位男工一處位在摩洛哥馬拉喀什（Marrakesh）價值約150萬歐元（約1,263萬港元）的房產、一處在瑞士蒙特勒（Montreux）價值約400萬歐元（約3,366萬港元）的別墅。

新冠（COVID-19）疫情期間主僕感情加深，讓普伊奇動念想給這位男工一點回饋，如果領養程序通過，家政夫就能繼承高達約100億歐元（約842億港元）的遺產。

普伊奇先後送給這位男工房產，現在又打算讓其繼承遺產，引發Isocrate基金會不滿。（示意圖／取自pexels）

普伊奇身體硬朗難證是「無行為能力者」

除此之外，普伊奇也打算重新分配遺產規劃，此舉引起Isocrate基金會不滿，因為領養程序將會打亂當年普伊奇和基金會所簽署的財產文件約定。基金會秘書長博辛格（Nicolas Borsinger）表示，「突然單方面取消繼承協議，會被視為無效且毫無根據的行為」。且基金會也沒打算放棄這場可能以年計的訴訟。

只是現在普伊奇身體硬朗，質疑者可能沒有依據可以推翻他的決定，法律上目前也無法判定普伊奇此舉為無行為能力者的作為。不過這筆鉅額遺產能否成功由51歲的男工繼承，不確定性仍很高。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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