感人故事｜剛喪母女童生日會僅一人出席 熱心人蜂擁送暖(有片)

美國田納西州孟菲斯一名女子與8歲妹妹的母親患有腦癌11年，4月時不敵癌魔病逝，遂想為妹妹搞一個特別的生日會，讓她走出喪母之痛。不過，她向妹妹的同學發出邀請卡，竟然得一人回覆會出席，她灰心之下在網上訴苦，結果很多不認識的同市居民，甚至有穿州過省的陌生人前來為妹妹慶祝，令她度過了一個開心生日。
母親去世後，28歲的Chloe Sexton成為妹妹Charlotte的法定監護人，由於兩人相差20歲，妹妹一直視她為第二位母親，Sexton本身也有一名孩子。由於母親一直與病魔搏鬥，Charlotte從未有過大型的生日會。Sexton指很早便發出邀請，除了一個人，其他人都無回音。她感到不開心，因未能如願給妹妹一個生日會。Sexton於片中哽咽說：「我妹妹明天8歲了，她的生日會本周舉行。我們的母親在83天前死於腦癌，只有一個，她(妹妹)班上只有一名孩子回覆，班上全部人都知道的，好嗎？」Sexton稱，在母親去世後，妹妹在今個學年中轉到新學校，新同學和家長均知她失去母親。
逾900萬人次觀看短片
Sexton在TikTok宣洩沮喪的心情，有逾900萬人次觀看了其短片，另有超過3萬個留言，網友討論如何幫助這對姊妹。最先是同住孟菲斯市的網友母親向她提出，她們也有與Charlotte同年紀的子女，是否可以出席生日會。Sexton在社交網收到最少十多個這類留言，她全部都回覆「可以呀」。有人甚至稱，會帶所養馬兒來為Charlotte慶祝，Sexton最感激一些女網友到她家一起布置生日會。主角Charlotte完全不知有關事件，Sexton只向妹妹說，「今天將有很多新朋友仔會來……我保證你將有一個一生最棒的生日」。Charlotte的生日會有馬兒、泳池、滑水梯，很多很多氣球，甚至「送禮車隊」，有不少人特意駕車前來向Charlotte送上禮物，當中有人來自其他州份。Charlotte向姊姊說，生日會出乎她意料的美好。Sexton說，雖然這是妹妹的生日會，但對她來說也意義重大，大家的關心令她十分感動，讓她知道自己並不孤單。