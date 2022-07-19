感人故事｜剛喪母女童生日會僅一人出席 熱心人蜂擁送暖(有片)

美國田納西州孟菲斯一名女子與8歲妹妹的母親患有腦癌11年，4月時不敵癌魔病逝，遂想為妹妹搞一個特別的生日會，讓她走出喪母之痛。不過，她向妹妹的同學發出邀請卡，竟然得一人回覆會出席，她灰心之下在網上訴苦，結果很多不認識的同市居民，甚至有穿州過省的陌生人前來為妹妹慶祝，令她度過了一個開心生日。

母親去世後，28歲的Chloe Sexton成為妹妹Charlotte的法定監護人，由於兩人相差20歲，妹妹一直視她為第二位母親，Sexton本身也有一名孩子。由於母親一直與病魔搏鬥，Charlotte從未有過大型的生日會。Sexton指很早便發出邀請，除了一個人，其他人都無回音。她感到不開心，因未能如願給妹妹一個生日會。Sexton於片中哽咽說：「我妹妹明天8歲了，她的生日會本周舉行。我們的母親在83天前死於腦癌，只有一個，她(妹妹)班上只有一名孩子回覆，班上全部人都知道的，好嗎？」Sexton稱，在母親去世後，妹妹在今個學年中轉到新學校，新同學和家長均知她失去母親。