感動｜馬拉松跑手抱著肌肉萎縮症好友衝線溫柔一吻 網友：友誼美麗的一刻(有片)

英國列斯(Leeds)事隔20年舉行馬拉松比賽，上演了動人一幕。當地職業橄欖球隊Leeds Rhinos傳奇球員Rob Burrow於2019年診斷患上肌肉萎縮症，昔日隊友兼現任英格蘭橄欖隊教練Kevin Sinfield自那時起為他和肌萎縮症慈善基金，展開馬拉松籌款之旅，到了周日的列斯馬拉松比賽以Burrow命名。Burrow坐在特製的輪椅上，由Sinfield推著他以4小時左右跑畢約42公里的賽程。在衝線前一刻，Sinfield停下從輪椅抱起好友，可見他緊緊抱著Burrow步過終點，更溫柔地吻了好友一下。

網民見到此情此境，無一不被Sinfield對Burrow的深厚友情打動，讚這是友誼美麗的一刻。有人說在逛超市觀看片段淚流滿面，另有網友說好想有像Sinfield這樣的朋友；Sinfield簡直是Burrow的騎士，保護著他。