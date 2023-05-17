感動｜馬拉松跑手抱著肌肉萎縮症好友衝線溫柔一吻 網友：友誼美麗的一刻(有片)

英國列斯(Leeds)事隔20年舉行馬拉松比賽，上演了動人一幕。當地職業橄欖球隊Leeds Rhinos傳奇球員Rob Burrow於2019年診斷患上肌肉萎縮症，昔日隊友兼現任英格蘭橄欖隊教練Kevin Sinfield自那時起為他和肌萎縮症慈善基金，展開馬拉松籌款之旅，到了周日的列斯馬拉松比賽以Burrow命名。Burrow坐在特製的輪椅上，由Sinfield推著他以4小時左右跑畢約42公里的賽程。在衝線前一刻，Sinfield停下從輪椅抱起好友，可見他緊緊抱著Burrow步過終點，更溫柔地吻了好友一下。
網民見到此情此境，無一不被Sinfield對Burrow的深厚友情打動，讚這是友誼美麗的一刻。有人說在逛超市觀看片段淚流滿面，另有網友說好想有像Sinfield這樣的朋友；Sinfield簡直是Burrow的騎士，保護著他。
'I knew how much it meant to him'— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) May 15, 2023
Kevin Sinfield spoke to #BBCBreakfast after carrying his friend Rob Burrow over the line at the end of the Leeds marathon named after his friend and rugby league legendhttps://t.co/Zy5V86QBox pic.twitter.com/YSG3tTvFS7
漸凍人症｜為好友展開馬拉松之旅4年籌逾7000萬
Sinfield迄今已為俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症(Motor Neurone Disease)慈善基金籌得逾800萬英鎊(約7,796萬港元)，包括去年11月的馬拉松極限挑戰賽，連續跑了7場超級馬拉松。在2020年尾，Sinfield亦在7天內跑了7場馬拉松，以及在2021年在24小時內完成約160公里的馬拉松賽事。Sinfield於周日比賽之前表示，今次是為MND協會及列斯醫院慈善組織籌款十分重要，但同時也是為了慶祝他與Burrow的友誼。
現年40歲的Burrow與Sinfield一樣也曾代表英格蘭隊和英國隊。診斷患上「漸凍人症」後不久，於2020年受訪時，他說：「不想大家為我感到難過。」他不會向病魔低頭，會保持正面思想克服此病。漸凍人症是一種退化疾病，攻擊腦部及脊髓的神經細胞，大部分患者出現病徵後3年內死亡。