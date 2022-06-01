慎入｜加熱大麻油引發爆炸 饒舌歌手無咗半個頭 奇蹟生還

德國一名饒舌歌手在家中以支裝石油氣加熱大麻油時，引發爆炸，令他全身著火，爆炸威力大得把他整個炸拋出窗外。他送院後腦部腫脹，情況危急，須剖開頭蓋骨以減腦壓。大難不死的他其後無法修復頭骨，只好面對現實繼續生活，直言對當年的行為極感後悔，並透露出事後擔心年幼兒子再也認出不他。

Rapper加熱大麻油引發爆炸

居於科隆、現年37歲的Niko Brenner於5年前遇上這宗慘劇。他近日受訪時憶述，當時他在家中用支裝石油氣加熱大麻油，期間雪櫃突然射出火花，觸發大爆炸，將他拋出窗外。Brenner送院後40%皮膚燒傷，加上腦部腫脹要切走部分頭蓋骨，合共接受了近50項手術。

拾回一命不代表沒有後遺症，Brenner後來曾四度中風，導致半邊身麻痺，如今仍要靠輪椅代步及使用拐杖。育有一名6歲兒子的他稱，「這非常痛苦，我再也不能與兒子一起爬樹。」

為減腦壓切走頭蓋骨 「我似怪物」

對於缺少了半邊頭蓋骨，Brenner憶述起初感到非常震撼，「我就像怪物。兒子當時一歲，我很害怕他再也不認得我。」他說醫生告之理論上可以重整頭骨，但因他的頭皮嚴重燒傷，導致不夠頭皮覆蓋新植入的頭骨。醫生曾在他頭部植入注有生理鹽水的氣球協助頭皮生長，但最終因劇痛及發炎而作罷。該意外亦令他欠下25萬歐元醫療費用，最終須申請破產。

繼續從事音樂事業、藝名Dr. Knarf的Brenner，對自己當年的行為極度後悔，並承認過去非常自我中心及自私，事發後學懂了謙遜，並明白到不應放棄生命。