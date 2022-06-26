慎入｜南非22學生夜店離奇集體暴斃 疑涉中毒

南非一群學生趁考完試到夜店慶祝，最少22人離奇集體暴斃，死因不明。安全部門排除涉及人踩人意外，當地傳媒指該批學生懷疑中毒死亡。
案發於周日清晨，地點為南非南部沿岸城市東倫敦(East London)、距市中心約3公里Scenery Park區內的知名夜店「恩尤貝尼酒館」(Enyobeni Tavern)。
南非夜店22學生暴斃 「到處是遺體」
當地警方發言人表示，死者介乎18至20歲，調查仍在進行中，警方暫未有任何猜測。安全部門官員Unathi Binqose表示該批學生出事前正在夜店舉行高校考試過後的派對，「很難令人相信涉及人踩人，因為死者並無可見的傷痕」。案發後大批民眾在店外等候消息，Binqose稱「家長見子女沒有回家睡覺，都到場聚集，想進入夜店內找子女」。
Twitter上流傳據報是案發前夜店內人山人海、水洩不通的照片，同時亦流傳疑似是案發後的照片，可見多人倒地。當地傳媒形容夜店內「到處是遺體」，「(學生)遺體分別倒臥在桌子、椅子及地上，沒有明顯傷痕」，不似是人踩人、失火或受襲擊導致。路透社指最少有22名學生死亡，當中有男有女，遺體已分送至多間殮房認屍及化驗。
網上流傳據報是案發前店內人山人海的片段︰
A source in East London shared this video with me claiming that this is how full it was during last night's event before deaths happened at the Enyobeni Tarven in Scenery Park. #EastLondonDeath https://t.co/rRVjUFjDyR pic.twitter.com/gUmF4n6ZBv— Sisonke Mlamla (@SISONKE_MD) June 26, 2022