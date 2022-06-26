慎入｜南非22學生夜店離奇集體暴斃 疑涉中毒

南非一群學生趁考完試到夜店慶祝，最少22人離奇集體暴斃，死因不明。安全部門排除涉及人踩人意外，當地傳媒指該批學生懷疑中毒死亡。

案發於周日清晨，地點為南非南部沿岸城市東倫敦(East London)、距市中心約3公里Scenery Park區內的知名夜店「恩尤貝尼酒館」(Enyobeni Tavern)。

南非夜店22學生暴斃 「到處是遺體」

當地警方發言人表示，死者介乎18至20歲，調查仍在進行中，警方暫未有任何猜測。安全部門官員Unathi Binqose表示該批學生出事前正在夜店舉行高校考試過後的派對，「很難令人相信涉及人踩人，因為死者並無可見的傷痕」。案發後大批民眾在店外等候消息，Binqose稱「家長見子女沒有回家睡覺，都到場聚集，想進入夜店內找子女」。

Twitter上流傳據報是案發前夜店內人山人海、水洩不通的照片，同時亦流傳疑似是案發後的照片，可見多人倒地。當地傳媒形容夜店內「到處是遺體」，「(學生)遺體分別倒臥在桌子、椅子及地上，沒有明顯傷痕」，不似是人踩人、失火或受襲擊導致。路透社指最少有22名學生死亡，當中有男有女，遺體已分送至多間殮房認屍及化驗。