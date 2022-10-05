慎入｜無尾大白鯊屍體驚見「內臟被吸出」 專家推斷是這種海洋殺手施襲

大白鯊屍體被沖上沙灘，其沒有尾巴，「內臟被吸出」。(互聯網)

新西蘭懷卡托大學(University of Waikato)海洋生物學家羅斯(Phil Ross)指出，大白鯊失掉尾巴，顯示牠有可能被虎鯨攻擊。報道指，在大白鯊屍體發現前一天，芒格努伊山的陶朗加港(Tauranga Harbour)疑有一群虎鯨出沒。

新西蘭一處海灘近日驚見一具沒有尾巴、「內臟被吸出」(organs sucked out)、嚴重腐爛的大白鯊屍體，嚇怕泳客。專家指，虎鯨(orca，又稱殺人鯨)特別喜歡吃鯊魚內臟，例如肝臟，因其含有豐富的角鯊烯(squalene)，懷疑大白鯊可能被虎鯨所殺。

虎鯨是大白鯊天敵

除了新西蘭，其他國家亦有愈來愈多鯊魚屍體沖上岸的例子，對此南非科學家推測，鯊魚可能被兇猛的虎鯨捕獵，才會游近人類活動較頻繁的海灘。

在南非開普敦一間鯊魚探險公司工作的蒙森(Jon Monsoon)表示，虎鯨特別喜歡吃鯊魚內臟裡富含油脂的化合物——角鯊烯，攝取鯊魚肝臟能讓虎鯨可補充從其他獵物無法獲得的熱量，而虎鯨可能對這種化合物「上癮」，進而尋找更多體內含有這種物質的獵物。

報道指，除了鯊魚，虎鯨也看中了人類。今年8月，一條長20呎的虎鯨在葡萄牙海岸攻擊一艘觀光船，在船身撞穿一個洞，船上的遊客嚇個半死，被迫棄船逃生。過去兩年，有逾230宗虎鯨活動報告，當中有虎鯨游近船隻並試圖施襲。虎鯨常被目擊於西班牙和葡萄牙水域出沒，牠們遷徙，並捕食直布羅陀海峽的吞拿魚。