慎入｜美婦連戴23副隱形眼鏡忘記除　部分已變成綠色(有片)

不少人工作繁忙，一天工作過後可能會忘記除下隱形眼鏡，但美國1名婦人卻一連23天忘記除下，還持續每天都戴上一副新的隱形眼鏡，結果引起眼部不適，要向眼科醫生求醫，最後醫生為她除下累積在眼瞼裡的23副隱形眼鏡，部分更已變成綠色，畫面相當嚇人。

美國加州一名眼科醫生Katerina Kurteeva經常在個人社交平台Instagram分享自己遇過的奇特病例以及分享眼睛保養方法。她早前就上載了一名因為眼睛不適而求診的婦人案例，Katerina Kurteeva在文中寫到，這名婦人睡前總是忘記除下隱形眼鏡，翌日又戴上新的，就這樣在眼球上堆疊了23副隱形眼鏡。由於這些隱形眼鏡在眼瞼裡都快藏了1個月，已黏在一起，而且懷疑因為太耐沒有除下都變成綠色，畫面相當嚇人。

網民：沒有盲真的太幸運

影片中顯示，婦人的眼白都佈滿血絲，那些隱形眼鏡就堆在眼瞼裡。Katerina Kurteeva先用棉花棒將隱形眼鏡推出，再用精密的儀械和鑷子將隱形眼鏡分開，竟數出23副隱形眼鏡。她也在影片中提醒所有觀眾，千萬不要沒拔隱形眼鏡就去睡覺。Katerina Kurteeva將取出隱形眼鏡的過程及相片在網上分享，給別人作警愓。

影片令不少網民大呼恐怖，有網民留言說「單是看影片就覺得眼睛好痛」，亦有網民質疑那婦人怎可能連續23天忘記除下隱形眼鏡，還有網民認為那婦人沒有盲真的太幸運。