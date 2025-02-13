慕尼黑安全會議報告：美國從「穩定支柱」變「需防範風險」

國際安全政策年度會議「慕尼黑安全會議」星期五(14日)起舉行，預計60個國家的領袖將會面，其中美國副總統萬斯將率領代表團出席，中國外交部長王毅亦將赴會。主辦單位會前發表報告說，美國總統特朗普提出收購格陵蘭等言論，意味美國不再被視為「穩定支柱，而是需要防範的風險」。 特朗普提出收購格陵蘭 這份報告的主題是全球從美國主導的單極後冷戰時代，轉向沒有單一意識形態觀點佔主導地位的多極世界，這將成為今年慕尼黑安全會議主軸。

報告說，自就任總統以來，特朗普多次提出要收購格陵蘭、收回巴拿馬運河控制權，並揚言要納加拿大成為美國第51個州、並接管加沙，都表明美國不再希望成為自由國際秩序的守護者。報告認為，美國退出全球領導人角色，產生的影響超過戰爭與和平問題。「如果沒有美國過去數十年提供的那種全球領導角色，很難想像國際社會會提供像是自由航行等全球公共利益，或是解決人類面臨的其中許多嚴重威脅。」

更多國家爭奪影響力 秩序恐更混亂 報告預測，世界將變成「有很多國家爭奪影響力」，這代表「未來秩序可能更加混亂」，同時還指出，美國箝制中國的努力可能會繼續加劇，但美國退出國際承諾或者疏遠長期合作夥伴，將會讓北京獲益。

報告還警告，俄羅斯不只有意消滅烏克蘭的軍事威脅，且正在努力建立由俄羅斯主導的歐亞秩序，如同俄國在2021年年底向美國與北約提出的新安全條約中所概述。