慶祝道奇封王樂極生悲　男子點煙火炸爛手掌(有片)

美國職業棒球大聯盟(MLB)洛杉磯道奇(Los Angles Dodgers)在世界大賽以4比1擊敗紐約洋基，成功奪得今年的世界大賽冠軍。一眾道奇隊球迷們歡欣鼓舞之際，卻傳出有球迷為燃放煙火來慶祝期間，卻意外將自己的手炸爛。

綜合報道，道奇隊敗洋基後取得隊史第8冠的當晚(10月31日)，一名身穿道奇球衣的男球迷的25歲球迷，在市區非法燃放煙火準備慶祝時，煙火卻在他手中發生爆炸，最終導致該位球迷雙手部分炸傷，部分手指被炸飛，衣服滿是鮮血，引發周遭民眾驚恐尖叫。網上影片顯示，這位身穿道奇隊22號球衣的球迷，手持點燃的煙火在市中心斑馬線上，但未及將煙火放在地上，已在他手中爆炸。男子被濃煙籠罩，四周可見血液噴濺，男子疼痛的倚靠在路旁的玻璃窗前，鮮血不停滴落地上，他看到自己被炸到變形的手掌時，反應十分驚恐。