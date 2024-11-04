慶祝道奇封王樂極生悲　男子點煙火炸爛手掌(有片)

美國職業棒球大聯盟(MLB)洛杉磯道奇(Los Angles Dodgers)在世界大賽以4比1擊敗紐約洋基，成功奪得今年的世界大賽冠軍。一眾道奇隊球迷們歡欣鼓舞之際，卻傳出有球迷為燃放煙火來慶祝期間，卻意外將自己的手炸爛。
綜合報道，道奇隊敗洋基後取得隊史第8冠的當晚(10月31日)，一名身穿道奇球衣的男球迷的25歲球迷，在市區非法燃放煙火準備慶祝時，煙火卻在他手中發生爆炸，最終導致該位球迷雙手部分炸傷，部分手指被炸飛，衣服滿是鮮血，引發周遭民眾驚恐尖叫。網上影片顯示，這位身穿道奇隊22號球衣的球迷，手持點燃的煙火在市中心斑馬線上，但未及將煙火放在地上，已在他手中爆炸。男子被濃煙籠罩，四周可見血液噴濺，男子疼痛的倚靠在路旁的玻璃窗前，鮮血不停滴落地上，他看到自己被炸到變形的手掌時，反應十分驚恐。
消防局：男子神智清醒 手指殘缺
洛杉磯消防局表示，該男子在爆炸後神智清醒，手指殘缺。影片曝光後，不少網民紛紛留言表示：「這就是為甚麼一定要在地面上點燃煙火，而不是手拿著點燃」、「太可怕了。他明天可能就失去一隻手了，或者兩手都沒有了，大家一定要小心」、「無法想像那有多痛苦。他很幸運沒把自己的頭給炸掉」、「可憐的人，就在那一瞬間，他的人生完全改變了。」
警告：影片內容包含危險行為，切勿模仿
NEW: Dodgers fan blows off part of his hand with a firework while celebrating the Dodgers' World Series win over the Yankees.— Collin Rugg (@CollinRugg) October 31, 2024
The 25-year-old male was in downtown LA when the incident occurred.
According to the Los Angeles Fire Department, the fan was conscious but "suffered… pic.twitter.com/EzEmWBlnyA