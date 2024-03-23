憂成國會大選毒藥？　韓第一夫人上演「韓版凱特門」消失近4個月

據《韓國先驅報》（The Korea Herald）21日報導，繼凱特王妃「失蹤」之後，曾屢屢引發爭議的南韓第一夫人金建希也人間蒸發近4個月。

記者蕭瑋玲／綜合報導

曾經是媒體寵兒的南韓第一夫人金建希，最近卻宛如韓版凱特王妃一樣，已經近4個月消失在鏡頭前。外界猜測，因她曾涉及賄賂醜聞，怕衝擊4月10日將至的國會大選。

據《韓國先驅報》(The Korea Herald)21日報道，繼英國王妃凱特「失蹤」之後，曾屢屢引發爭議的南韓第一夫人金建希也人間蒸發近4個月。據悉，她上一次公開露面是在去年12月中旬，與丈夫尹錫悅從荷蘭返回南韓。

值得注意的是，在今年的「三一運動」105周年紀念儀式上，金建希的缺席更是史無前例，因為自金大中1998年就任總統以來，每位第一夫人都會出席這一儀式。南韓總統辦公室則對金建希缺席活動的原因保持沉默，也沒有提到第一夫人有任何健康問題。