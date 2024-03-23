憂成國會大選毒藥？　韓第一夫人上演「韓版凱特門」消失近4個月

記者蕭瑋玲／綜合報導
曾經是媒體寵兒的南韓第一夫人金建希，最近卻宛如韓版凱特王妃一樣，已經近4個月消失在鏡頭前。外界猜測，因她曾涉及賄賂醜聞，怕衝擊4月10日將至的國會大選。
據《韓國先驅報》(The Korea Herald)21日報道，繼英國王妃凱特「失蹤」之後，曾屢屢引發爭議的南韓第一夫人金建希也人間蒸發近4個月。據悉，她上一次公開露面是在去年12月中旬，與丈夫尹錫悅從荷蘭返回南韓。
值得注意的是，在今年的「三一運動」105周年紀念儀式上，金建希的缺席更是史無前例，因為自金大中1998年就任總統以來，每位第一夫人都會出席這一儀式。南韓總統辦公室則對金建希缺席活動的原因保持沉默，也沒有提到第一夫人有任何健康問題。
據瞭解，金建希作為第一夫人，一直在尹錫悅的公開活動中扮演非常活躍的角色，並經常公開表達對動物權益和環保等社會問題的關注，因此她的持續失蹤，顯得非常不尋常。
對此，外界推測，金建希的缺席可能與接下來的國會選舉和先前受賄賂的醜聞有關。
早在2021年，金建希曾被爆簡歷造假，說是曾任遊戲產業協會理事及曾獲首爾國際漫畫動畫節大獎，事後她開記者會道歉，承認誇大其實。2022年9月，金建希曾被指控收賄，私底下收取了一名韓裔美國人贈送柏金包，而價格已超出合法範圍。當時，反對黨認為尹錫悅和金建希需公開道歉。不過兩人未有動作，導致當時尹錫悅民調大幅下滑，金建希的名譽也受到極大損害。
南韓國會選舉將於4月10日登場，據傳執政黨為了穩固選舉情勢，避免任何可能影響黨形象的事情發生。因此，專家認為，金建希若頻繁出現於大眾面前，便可能損害黨的形象，間接影響選舉情勢，甚至是下一屆總統大選。
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