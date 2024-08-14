憤怒了！印度女醫生醫院當值遭姦殺 觸發示威擴大至全國30萬醫生罷工

印度加爾各答一間有138年歷史的公立醫院發生當值女醫生遭姦殺事件，全城憤怒。示威浪潮已擴至全國，30萬名醫生發起罷工。事發在RG Kar Hospital醫院，上周五凌晨，受害31歲實習女醫生通宵當值期間感疲累到講座廳休息，這是她最後露面。到了清晨，同事於講台上發現她半身赤裸，沒有氣息，遍體鱗傷。警方其後拘捕了一名醫院義工，涉嫌強姦及殺死該名女醫生。

加爾各答及其所在的西孟加拉邦周邊城市周一有數千醫護人員、人權分子上街示威，為死者討公道，以及要求增加醫院的安全措施，否則醫護人員不會當值。加爾各答幾乎所有政府醫院周二仍暫停運作。示威亦在周二蔓延至首府為孟買的馬哈拉什特拉邦，逾8,000名政府醫生罷工，只有緊急部門仍運作。在首都新德里，初級醫生穿著白袍舉起「醫生非出氣袋」的標語，於一間大型政府醫院外靜坐示威。其他城市如北方邦首府勒克瑙和旅遊區果阿邦均有醫院的醫護人員發起示威。