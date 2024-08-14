憤怒了！印度女醫生醫院當值遭姦殺 觸發示威擴大至全國30萬醫生罷工

印度加爾各答一間有138年歷史的公立醫院發生當值女醫生遭姦殺事件，全城憤怒。示威浪潮已擴至全國，30萬名醫生發起罷工。事發在RG Kar Hospital醫院，上周五凌晨，受害31歲實習女醫生通宵當值期間感疲累到講座廳休息，這是她最後露面。到了清晨，同事於講台上發現她半身赤裸，沒有氣息，遍體鱗傷。警方其後拘捕了一名醫院義工，涉嫌強姦及殺死該名女醫生。
加爾各答及其所在的西孟加拉邦周邊城市周一有數千醫護人員、人權分子上街示威，為死者討公道，以及要求增加醫院的安全措施，否則醫護人員不會當值。加爾各答幾乎所有政府醫院周二仍暫停運作。示威亦在周二蔓延至首府為孟買的馬哈拉什特拉邦，逾8,000名政府醫生罷工，只有緊急部門仍運作。在首都新德里，初級醫生穿著白袍舉起「醫生非出氣袋」的標語，於一間大型政府醫院外靜坐示威。其他城市如北方邦首府勒克瑙和旅遊區果阿邦均有醫院的醫護人員發起示威。
印度女醫生遭姦殺｜疑犯為醫院義工曾犯事
最大醫生工會印度醫療協會批評醫生的工作環境，「與街上路人工作環境無異，還有不人道的工作量和暴力」。例如在事發的RG Kar Hospital，每日接收逾3,500名病人，實習醫生連續工作達36小時，沒有特定的休息室，逼使他們在醫院3樓的講座廳休息。被捕疑犯是照顧病人的義工，過去曾犯事，他不受限制地進出病房等場地。警方懷疑院方沒有對義工做背景審查。
印度女醫生遭姦殺｜民眾：不要活於恐懼中
報道指，加爾各答的高等法院已下令將案件轉介至印度聯邦警察調查。不過，民眾並不收貨。加爾各答和西孟加拉邦周三午夜將有遊行，要求「沒有恐懼地獨立活於自由中」，預料數以萬計女性參與。示威在周四印度獨立日前舉行。在印度，女醫生佔全國醫生近30%，以及80%的護士為女性。而官方數據顯示，2022年針對女性的罪案上升4%，20%涉及強姦和人身侵犯。