應用於LED燈及QLED屏幕 研量子點3科學家獲諾化學獎

本年度諾貝爾化學獎昨公布，由3位在美國從事研究工作的科學家巴文迪(Moungi G. Bawendi)、布魯斯(Louis E. Brus)，以及在前蘇聯出生的葉基莫夫(Alexei I. Ekimov)共同獲得，以表彰他們在發現和合成納米粒子「量子點」(quantum dots)的貢獻。有關科技目前已廣泛應用於LED燈和QLED屏幕以及醫學成像技術上。

科學家理論上早就知道，納米顆粒中會出現與尺寸相關的量子效應，但過去難以製造出納米顆粒，很少人相信相關理論能實踐。直至上世紀八十年代，葉基莫夫及布魯斯各自創造出量子點。前者成功地在有色玻璃中，創造出跟尺寸相關的量子效應，並證明粒子尺寸會影響玻璃顏色；後者則證明在液體中自由浮動的粒子，亦存在跟尺寸相關的量子效應。至於巴文迪則於1993年，改革了量子點的製造方法，生產出幾乎完美的量子點，對於將其應用非常重要。

量子點是尺寸小至2納米的人造水晶，具有獨特的光學及電子特性。瑞典皇家科學院常任秘書埃勒格倫表示，今年獲化學獎的研究成果，為納米技術「播下重要種子」。學院公報指，如今量子點已「照亮」基於QLED(量子點發光二極管)技術的電腦及電視屏幕，還為LED(發光二極管)燈的光線增添細微差別；生物化學家可使用量子點繪製生物組織圖，其亦可用作指引醫生切除癌症組織。研究人員相信未來量子點可應用在微型傳感器、更薄的太陽能電池及加密量子通信等領域。3位獲獎者將分享1,100萬瑞典克朗(約777萬港元)獎金。