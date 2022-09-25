懷恨大半世 離婚48年 男子每朝往前妻墳前撒尿 終斷正(有片)

這名男子與已故妻子離婚48年，近月被發現幾乎每朝都會到前妻墳前，但別以為他癡心一片，因他是到前妻墳前撒尿，並留下一袋糞便！家人暗中設下攝錄鏡頭，終於解開糞從何來之謎。

事發在美國紐約州Orangetown，該名已故婦人的43歲兒子梅菲(Michael Murphy)，近日在Facebook公開事件，直言感到心碎。梅菲表示，母親於2017年因癌症過身，終年66歲，他及家人不久發現，有人在母親墳前留下一袋糞便，他起初不以為意，以為是溜狗人士不慎留低。

但梅菲其後再去掃墓時，又見到另一袋冀便。他及家人其後取得警方批准，在墓地設下攝錄鏡頭，結果令梅菲及家人大吃一驚。

離婚報復｜男子每朝往前妻墳前撒尿 現任妻子車上等候

他們發現，一名男子幾乎每天清晨6時許都會駕車前往墓園，留下現任妻子在車上，自己步往梅菲母親墳前，朝墓碑撒尿，就像「每日例行公事」。梅菲家人其後認出，「撒尿男」曾於七十年代跟母親維持過一段短暫婚姻，「我家人自1976年起已沒跟他聯絡，不知道他如何找到母親墳墓。恩恩怨怨也已是近50年前的事了」。

梅菲直言看到片段時嬲到震，姊妹更哭了起來。儘管家人錄下多個月的罪證，但警方說對方沒作實質威脅，因此愛莫能助。梅菲只好在網上及向傳媒公開事件，他相信「撒尿男」已停止其惡行，但梅菲還是每朝前往墓地監視，以防萬一，「我向妻兒承諾我不會傷害他(撒尿男)，但我也怕跟他對質，因為靠那麼近，我會按捺不住(揍他)」，「他向我母親墳墓幹這種事已好幾個月甚至幾年，跟我談過的每一位警員都說︰『你比我好人，如果我是你，可能已殺掉他』。」