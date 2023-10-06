懸疑命案｜英夫婦及兩狗離奇死於屋內 非自殺非謀殺非洩漏氣體 調查逾年毫無頭緒

英國發生一宗令調查人員束手的離奇命案，案中夫婦及兩隻愛犬，離奇倒斃在寓所客廳內。調查人員認為案件不涉及自殺、謀殺，也不涉及氣體洩漏，案發已超過一年仍無法確定其死因。
案發於去年5月13日，69歲男事主Barrie Dunne及49歲妻子Amanda Ayres-Dunne被發現倒斃於謝菲爾德市(Sheffield)Shiregreen區的寓所內。報道指，案件是因鄰居聞到屋內傳出臭味而揭發，警員入屋時發現男女戶主遺體已經腐爛，法醫指遺體明顯腐爛，難以確定其死亡時間，但估計應在案件被揭發前兩周或以上。通訊記錄顯示，夫婦自去年3月15日之後，再沒有跟別人通過電話。
英國懸案｜夫婦遺體無被狗咬食痕跡 料狗兒同步斃命
由於男女死者遺體均未有被狗兒咬食的痕跡，而鄰居亦沒有聽到屋內傳出狗吠聲，調查人員相信男女戶主跟狗兒應該幾乎「同時」死亡，指若男女戶主較早暴斃，餓極的狗兒多數會咬食主人遺體。
法醫認為情況「不尋常」，指這類案件他會認為是環境因素導致死亡。然而當局調查後，認為屋內的氣體及電力供應案發前均無異常，無證據夫婦及狗兒死入吸入一氧化碳。此外，屋內並未發現遺書，而現場亦沒有被入侵的痕跡，死者也沒有曾經爭扎的跡象。當地傳媒指，調查人員經過多種化驗，均找不到死者死因，令案件成為懸案。