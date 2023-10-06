懸疑命案｜英夫婦及兩狗離奇死於屋內 非自殺非謀殺非洩漏氣體 調查逾年毫無頭緒

英國發生一宗令調查人員束手的離奇命案，案中夫婦及兩隻愛犬，離奇倒斃在寓所客廳內。調查人員認為案件不涉及自殺、謀殺，也不涉及氣體洩漏，案發已超過一年仍無法確定其死因。

案發於去年5月13日，69歲男事主Barrie Dunne及49歲妻子Amanda Ayres-Dunne被發現倒斃於謝菲爾德市(Sheffield)Shiregreen區的寓所內。報道指，案件是因鄰居聞到屋內傳出臭味而揭發，警員入屋時發現男女戶主遺體已經腐爛，法醫指遺體明顯腐爛，難以確定其死亡時間，但估計應在案件被揭發前兩周或以上。通訊記錄顯示，夫婦自去年3月15日之後，再沒有跟別人通過電話。