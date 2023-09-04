戀愛是盲目？！網紅為取悅丈夫捱劇痛斷骨增高 離婚收場大呻後悔：根本無需要做手術！

戀愛為何物？德國一名31歲女網紅多年前為了取悅丈夫，豪擲13萬英鎊(約128.5萬港元)接受斷骨增高手術，長期忍受劇痛，成功增高14厘米。可是天氣不似預期，她最終離婚收場，現在坦承十分後悔接受手術。
受不了丈夫慫恿
英國《太陽報》報道，IG有逾14萬粉絲的菲舍爾(Theresia Fischer) 7年前抵受不住丈夫不斷要求，接受了令她苦不堪言的增高手術，「他會說，『我喜歡長腿美女，你可以再高14厘米』」，「又常常說，『沒有我，你甚麼都做不到，你需要我』，當這種話聽了20次、30次、60次、70次，真的會漸漸相信他的話，沒有他，我甚麽都不是」。
死忍劇痛
菲舍爾說，原本她很滿意自己身形，之前根本不知道有這樣的增高手術，沒想到卻在丈夫不斷慫恿下做了不必要的手術，「現在只覺羞愧」。手術需要在她雙腿的脛骨裝上若干條金屬伸縮棒，增高過程就惡夢般令她非常痛苦，「我的脛骨被打斷，小腿肌肉被撕開，在裡面安裝一個可伸縮的(金屬)裝置，每次使用裝置時都可聽到咔噠咔噠的聲音」。
極痛下只微增高
增高過程中，菲舍爾要伸展下腿，用手把腳掌向內側扭動，直至聽到click一聲，每日click十次才能增高0.5毫米，過程相當痛苦且漫長，需吃止痛藥。結果，她由1.67米增高至1.81米，增了14厘米(約5.5吋)。2019年受訪時，她表示對增高效果感滿意，少年時受過欺凌，現在有了一雙長腿，增加了自信，還說雙腿變得更靈活，性生活也提升了不少。
可是，菲舍爾最終與59歲的丈夫離婚，現在很後悔，稱如果當年不是對方要求，她是絕對不會做這個手術。所幸，她與現任男友十分恩愛，也藉自身經歷，呼籲網民不要輕易嘗試增高。