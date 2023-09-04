戀愛是盲目？！網紅為取悅丈夫捱劇痛斷骨增高 離婚收場大呻後悔：根本無需要做手術！

戀愛為何物？德國一名31歲女網紅多年前為了取悅丈夫，豪擲13萬英鎊(約128.5萬港元)接受斷骨增高手術，長期忍受劇痛，成功增高14厘米。可是天氣不似預期，她最終離婚收場，現在坦承十分後悔接受手術。

受不了丈夫慫恿

英國《太陽報》報道，IG有逾14萬粉絲的菲舍爾(Theresia Fischer) 7年前抵受不住丈夫不斷要求，接受了令她苦不堪言的增高手術，「他會說，『我喜歡長腿美女，你可以再高14厘米』」，「又常常說，『沒有我，你甚麼都做不到，你需要我』，當這種話聽了20次、30次、60次、70次，真的會漸漸相信他的話，沒有他，我甚麽都不是」。

死忍劇痛

菲舍爾說，原本她很滿意自己身形，之前根本不知道有這樣的增高手術，沒想到卻在丈夫不斷慫恿下做了不必要的手術，「現在只覺羞愧」。手術需要在她雙腿的脛骨裝上若干條金屬伸縮棒，增高過程就惡夢般令她非常痛苦，「我的脛骨被打斷，小腿肌肉被撕開，在裡面安裝一個可伸縮的(金屬)裝置，每次使用裝置時都可聽到咔噠咔噠的聲音」。