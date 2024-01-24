戀童性罪犯遛狗途中當街自宮 送醫搶救無效身亡

63歲男子羅奇（Reginald Alan Roach）自宮慘死。（圖／北威爾斯警局）

英國一名退休護理師韋伯斯特開車時，意外看見倒臥在地上的不明人影，下車察看後，竟是一名老翁以蜷曲的姿勢躺在地上，肚子和股溝有大量血跡，緊急通報警方求助。

途經路人發現失血老翁 根據外媒《鏡報（The Mirror）》報導，事發在當地時間19日，位於英國威爾斯的班戈（Bangor），退休護理師韋伯斯特（Webster）開車時發現一名老翁倒臥在地上，並發出陣陣呻吟，奇怪的是摸不出脈搏，因此緊急進行CPR，並打電話報案，未料在將老翁送醫的3個小時後，韋伯斯特接到警方來電、得知其搶救無效身亡的消息。

精神病患兼性通緝犯 韋伯斯特事後到警局協助還原事發經過時，韋伯斯特才知道，老翁是當地有名的精神病患、同時也是63歲的性通緝犯羅奇（Reginald Alan Roach）。對此，警方透露，曾在緩刑期間指著重要部位向檢方表示，自己老了用不到「這些東西」，坦言可以直接拿走。經研判，羅奇應該是在遛狗途中「當街自宮」，最終失血過多，導致心臟驟停，經搶救後仍不治。