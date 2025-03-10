戀童空少機上偷拍女童如廁　受害者最小僅7歲

美國航空（American Airlines）一名37歲的空服員湯普森 (Estes Carter Thompson III) 在2023年偷拍一名14歲的少女如廁，案件曝光後，調查人員更發現他的雲端帳戶中有數百張AI生成的兒童性虐待圖片。如今針對這些指控他已認罪。

將手機藏在貼紙底下偷拍



住在美國北卡羅萊納州夏洛特市的 湯普森原本是一名美國航空的空服員，他在 2023 年 9 月 2 日從夏洛特飛往波士頓的航班上鎖定一名14歲的少女，在少女離開座位上廁所時， 湯普森告訴她廁所有人，可以帶她去頭等艙的廁所。

但在少女進入廁所前，湯普森表示他需要洗手，因此先進入了廁所。等到少女走進廁所時，她發現 馬桶蓋 處於打開狀態，上面貼有紅色貼紙寫著” 馬桶蓋損壞”等字樣。但其實 湯普森將手機藏在貼紙底下準備偷拍。