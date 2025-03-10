戀童空少機上偷拍女童如廁　受害者最小僅7歲

美國航空（American Airlines）一名37歲的空服員湯普森 (Estes Carter Thompson III) 在2023年偷拍一名14歲的少女如廁，案件曝光後，調查人員更發現他的雲端帳戶中有數百張AI生成的兒童性虐待圖片。如今針對這些指控他已認罪。
將手機藏在貼紙底下偷拍
住在美國北卡羅萊納州夏洛特市的湯普森原本是一名美國航空的空服員，他在2023 年 9 月 2 日從夏洛特飛往波士頓的航班上鎖定一名14歲的少女，在少女離開座位上廁所時，湯普森告訴她廁所有人，可以帶她去頭等艙的廁所。
但在少女進入廁所前，湯普森表示他需要洗手，因此先進入了廁所。等到少女走進廁所時，她發現馬桶蓋處於打開狀態，上面貼有紅色貼紙寫著”馬桶蓋損壞”等字樣。但其實湯普森將手機藏在貼紙底下準備偷拍。
受害者不止一名
整宗案件曝光後，警方在調查過程中赫然發現湯普森不止偷拍這名少女，調查人員在他的雲端帳戶裡還發現了其他4名受害者的照片，受害者年紀分別為7 歲、9 歲、11 歲和 14 歲。另外還有數百張AI生成的兒童性虐待圖片。
湯普森因此面臨了企圖性剝削兒童以及持有未成年兒童性虐待圖片的指控。
當地時間6日，湯普森全面認罪。據悉兒童企圖性剝削可判處 15 至 30 年監禁，而持有青春期前未成年人性虐待圖片最高可判處 20 年監禁。另外還將面臨至少五年的監督釋放、最高 25 萬美元（約82.1萬元新台幣）的罰款和賠償。
本案訂於 6 月 17 日宣判。
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