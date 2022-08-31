戈爾巴喬夫逝世｜前蘇聯最後一任領導人逝世終年91歲 普京深切哀悼

蘇聯最後一任領導人戈爾巴喬夫(Mikhail Gorbachev)逝世，終年91歲。俄羅斯醫院表示，戈爾巴喬夫星期二(30日)晚上因長期重病醫治無效去世。報道指，戈爾巴喬夫將會安葬在莫斯科新聖女公墓。

俄羅斯電視台周二，公布戈爾巴喬夫的死訊。在戈爾巴喬夫離世前，當地有傳聞指他的健康惡化，但隨即被他的基金會否認。另外亦有消息傳出他去年10月因為新型冠狀病毒肺炎而入院隔離。

克里姆林宮發言人表示，總統普京對戈爾巴喬夫逝世表示深切哀悼，將會向他的親友發唁電。

俄羅斯傳媒報道，戈爾巴喬夫將安葬於莫斯科新聖女墳場，他妻子賴莎(Raisa)的墓地旁邊。