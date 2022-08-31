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國際
2022-08-31 08:21:00

戈爾巴喬夫逝世｜前蘇聯最後一任領導人逝世終年91歲 普京深切哀悼

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蘇聯最後一任領導人戈爾巴喬夫(Mikhail Gorbachev)逝世，終年91歲。俄羅斯醫院表示，戈爾巴喬夫星期二(30)晚上因長期重病醫治無效去世。報道指，戈爾巴喬夫將會安葬在莫斯科新聖女公墓。

前蘇聯最後一任領導人戈爾巴喬夫逝世，終年91歲。(AP)

前蘇聯最後一任領導人戈爾巴喬夫逝世，終年91歲。(AP)

俄羅斯電視台周二，公布戈爾巴喬夫的死訊。在戈爾巴喬夫離世前，當地有傳聞指他的健康惡化，但隨即被他的基金會否認。另外亦有消息傳出他去年10月因為新型冠狀病毒肺炎而入院隔離。

克里姆林宮發言人表示，總統普京對戈爾巴喬夫逝世表示深切哀悼，將會向他的親友發唁電。

俄羅斯傳媒報道，戈爾巴喬夫將安葬於莫斯科新聖女墳場，他妻子賴莎(Raisa)的墓地旁邊。

俄羅斯電視台周二，公布戈爾巴喬夫的死訊。(AP) 政績普遍獲西方認同，國內仍受爭議。(AP) 戈爾巴喬夫與時任美國總統列根舉行峰會。(AP)

政績普遍獲西方認同 被部分同胞視作民族罪人

戈爾巴喬夫在1985年擔任蘇聯共產黨總書記，以年僅54歲成為蘇聯最高領導人，蘇聯在1990年建立總統制，他也是1991年蘇聯解體之前，第一任亦是唯一一任總統。任內推行開放政策，容許人民批評政府，同時引發國內多個地區的民族主義情緒，惟連串革無法挽回蘇聯解體。他在上世紀八十年代蘇聯與美國冷戰期間，支持控制軍備競賽，及推行開放政策，尋求緩和與美國的緊張關係，與時任美國總統列根舉行峰會，在西方被視為改革的建築師，為冷戰結束創造條件。他因為在冷戰結束過程中擔當領導角色，1990年獲得諾貝爾和平獎。但在國內就被視作爭議人物，不少俄羅斯人至今仍然認為，戈爾巴喬夫要為蘇聯解體負責，是民族罪人。

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