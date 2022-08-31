戈爾巴喬夫逝世｜獨裁史太林時代出生 歷饑荒祖父關進勞改營

戈爾巴喬夫(Mikhail Gorbachev)是蘇聯第八任兼最後一任領導人，像羅馬帝國末代皇帝羅慕路斯·奧古斯都和俄國末代沙皇尼古拉二世一樣，看著曾經強大的政權倒台。1931年出生的他生於獨裁者史太林統治時期，他的祖父推動史太林的農業集體化政策，在所住村莊內成立首個集體農莊，但蘇聯於1932年至33年出現饑荒，在強迫徵收農作物下估計造成500萬人死亡；戈爾巴喬夫兩位叔叔和一位姑姐，因糧食短缺遭殺死，祖父和外祖父其後皆被關進勞改營。
戈爾巴喬夫逝世｜共產黨內逐步攀升 成為二十世紀政治改革巨人
這些經歷並無改戈爾巴喬夫家族對共產主義的奉獻精神，他的父親在1948年為國家產逾80萬公斤的穀物，獲頒列寧勳章，也讓戈爾巴喬夫少年時於學術和政治上勝過其他人，在毋須考試下，於1950年進入莫斯科國立大學修讀法律。他也在大學裡認識了妻子雷莎(或譯賴莎)，雷莎成為第一夫人前是狂熱的馬克思列寧主義教授，兩人並未送女兒到黨預定學位的學校，女兒只是在普通學校讀書。
史太林於1953年逝世，赫魯曉夫晉升為共產黨第一書記帶領蘇聯，也成為戈爾巴喬夫的新偶像。至於赫魯曉夫被視為蘇聯首位「改革者」之說一直受爭議，他的去史太林化持續僅11年，而戈爾巴喬夫在這時俏俏於黨內政治辦公室冒升。他於第四代蘇聯領導人布里茲涅夫時期，出任斯達夫波爾地區首長7年，之後於1978年晉身到渴望已久的中央委員會。戈爾巴喬夫於1985年成為共產黨總書記，落實其改革路線，翌年推行「開放」政策，是蘇聯思想的重要意識形態改變，與史太林的獨裁統治形成鮮明對比；蘇聯首次有新聞和言論自由，戈爾巴喬夫也推行多項反貪污措施，並推動克里姆林宮執政受監察。這些改革令他與共產黨內的強硬派對立，但也形成戈爾巴喬夫的「新思維」，即改革重建，令蘇聯進一步開放改革，美國對此表示歡迎。
戈爾巴喬夫逝世｜1988年從阿富汗撤軍 無派兵鎮壓98年東歐革命
在戈爾巴喬夫領導下，蘇聯放棄成為全球社會主義超級大國的夢想，他1988年踏出重大一步，從阿富汗的泥沼中撤軍；蘇聯在與西方的冷戰初期，入侵阿富汗長達9年。有指他的孤立主義和開放啟發了1989年的東歐革命，波蘭、捷克和東德這些社會主義國家的民眾站起來對抗蘇聯。根據蘇聯的外交政策「布里茲涅夫主義」(Brezhnev Doctrine)，克里姆林宮當時可介入任何社會主義國家事務，但戈爾巴喬夫當年卻棄用這項政策，這代表有關國家的民眾可起義反抗，毋須懼怕蘇聯派兵鎮壓。蘇聯共產黨保守派對戈爾巴喬夫的領導作風大為不滿，戈爾巴喬夫於1988年只說了一句「蘇聯人想要純種和絕對的民主」。而蘇聯的解體始於北部波羅的海的三個共和國，拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞脫離了莫斯科，這股浪潮之後蔓延至蘇聯最強大的衛星國東德，1989年11月9日分隔東西德的柏林圍牆倒下，東德從此消失，德國重新統一。
戈爾巴喬夫逝世｜1991年政變倒台蘇聯瓦解
戈爾巴喬夫陣營進一步靠向西方軍事聯盟北約，並與冷戰敵人美國修補關係。他1985年在瑞士日內瓦首次會晤時任美國總統列根，為華府與莫斯科加強關係奠下基礎，促成之後冷戰結束，戈爾巴喬夫因而在1990年獲頒諾貝爾和平獎。蘇聯同年建立總統制，戈爾巴喬夫成為1991年蘇聯解體前的首任亦是唯一一任總統。1991年8月，共產主義強硬派發動軍事政變，戈爾巴喬夫在黑海度假時被逮捕，而被視為新自由派的葉利欽領導示威者對抗強硬派。同年12月25日，戈爾巴喬夫宣佈辭去蘇聯總統職務。在克里姆林宮，蘇聯國旗最後一次降下。戈爾巴喬夫曾說：「我們當時完全在走向一場內戰，我辭職是為了避免那種結局。」被指獲華府支持的葉利欽上台後，與11個加盟共和國的領導人簽署法令，解散蘇聯，現代俄羅斯誕生。
戈爾巴喬夫逝世｜侵烏克蘭支持者批摧毀蘇聯是叛徒
戈爾巴喬夫落台後並無消失於政壇，他成為後來上台的普京批評者，於2016年曾形容時任俄羅斯總統普京政府，「由讀書時朋友、在同一條街踢波的波友管治」，即管治班子全是自己人。在同年的訪問中，記者問他，他辭職25年後，「是否認為當年那種自由在當今俄羅斯受到威脅？」他回答說：「這個過程尚未結束。我們需要坦率地討論這個議題。對有些人來說，自由是一種煩惱，他們感受不到它的好處。」記者追問：「你的意思是指普京嗎？」他回答：「你得猜猜我在說誰。這個問題我要你來回答。」戈爾巴喬夫推動東西方冷戰結束，拉近與美國和北約的關係，但普京今年2月以北約東擴為由派兵攻打親西方的烏克蘭。在被俄軍佔據的烏克蘭地區，獲俄委任的官員羅戈夫稱，戈爾巴喬夫「故意導致蘇聯走向滅亡」，並稱他為叛徒。