戈爾巴喬夫逝世｜獨裁史太林時代出生 歷饑荒祖父關進勞改營

戈爾巴喬夫(Mikhail Gorbachev)是蘇聯第八任兼最後一任領導人，像羅馬帝國末代皇帝羅慕路斯·奧古斯都和俄國末代沙皇尼古拉二世一樣，看著曾經強大的政權倒台。1931年出生的他生於獨裁者史太林統治時期，他的祖父推動史太林的農業集體化政策，在所住村莊內成立首個集體農莊，但蘇聯於1932年至33年出現饑荒，在強迫徵收農作物下估計造成500萬人死亡；戈爾巴喬夫兩位叔叔和一位姑姐，因糧食短缺遭殺死，祖父和外祖父其後皆被關進勞改營。

戈爾巴喬夫逝世｜共產黨內逐步攀升 成為二十世紀政治改革巨人

這些經歷並無改戈爾巴喬夫家族對共產主義的奉獻精神，他的父親在1948年為國家產逾80萬公斤的穀物，獲頒列寧勳章，也讓戈爾巴喬夫少年時於學術和政治上勝過其他人，在毋須考試下，於1950年進入莫斯科國立大學修讀法律。他也在大學裡認識了妻子雷莎(或譯賴莎)，雷莎成為第一夫人前是狂熱的馬克思列寧主義教授，兩人並未送女兒到黨預定學位的學校，女兒只是在普通學校讀書。

史太林於1953年逝世，赫魯曉夫晉升為共產黨第一書記帶領蘇聯，也成為戈爾巴喬夫的新偶像。至於赫魯曉夫被視為蘇聯首位「改革者」之說一直受爭議，他的去史太林化持續僅11年，而戈爾巴喬夫在這時俏俏於黨內政治辦公室冒升。他於第四代蘇聯領導人布里茲涅夫時期，出任斯達夫波爾地區首長7年，之後於1978年晉身到渴望已久的中央委員會。戈爾巴喬夫於1985年成為共產黨總書記，落實其改革路線，翌年推行「開放」政策，是蘇聯思想的重要意識形態改變，與史太林的獨裁統治形成鮮明對比；蘇聯首次有新聞和言論自由，戈爾巴喬夫也推行多項反貪污措施，並推動克里姆林宮執政受監察。這些改革令他與共產黨內的強硬派對立，但也形成戈爾巴喬夫的「新思維」，即改革重建，令蘇聯進一步開放改革，美國對此表示歡迎。