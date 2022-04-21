成因未明 歐美6國錄病例 兒童神秘急性肝炎續蔓延

英美等地早前爆出有逾80名兒童患上神秘急性肝炎，與已知的甲、乙、丙、丁及戊型肝炎病毒均無關，成因不明，但懷疑涉及新冠病毒或腺病毒，最少9人須接受肝臟移植。歐洲疾病控制及預防中心(ECDC)周三表示，目前錄得病例的國家已增至6個。

英國蘇格蘭於本月5日率先通報10宗10歲以下兒童神秘肝炎病例。3日後，英國多個地區亦共錄得74宗病例。此外，愛爾蘭及西班牙分別通報5及3例。在遠隔重洋的美國，阿拉巴馬州也出現9宗病例，涉及1至6歲小童，均在體內驗出腺病毒，當局懷疑其中一種經常被指與腸道發炎有關的腺病毒，跟病例有關。除上述國家，ECDC指病例已蔓延至丹麥及荷蘭，但未有透露病例數目。ECDC在聲明稱，「調查仍然在通報病例國家進行。迄今為止，有關兒童患肝炎的確實原因仍然不明」，將續與世衛合作調查。

歐疾控中心︰疑傳染病而起

ECDC並稱，在英國的調查人員暫時認為最有可能的病因是傳染病。英國的兒童患者均驗出肝酵素升高，不少人出現黃疸，部分有腸胃病病徵，包括腹痛、肚瀉及嘔吐，大部分人無發燒，有些患者症狀嚴重，須送進兒童肝臟專科病房治療。ECDC聲明又指，沒有發現病例與新冠疫苗有關的證據，而研究患者的飲食及個人習慣後，亦未發現共通點。

世衛較早時稱，暫無法確認神秘肝炎是否因新冠病毒而起，須以基因鑑定再作判斷。英國衛生官員指，所有患者均無接種疫苗；愛爾蘭衛生部門則說，當地的病例與英國病例沒有關連，因所有患病兒童，發病前均沒有前往英國。