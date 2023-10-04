成美國首位遭罷免眾議院議長 麥卡錫修議事規則「自掘墳墓」

美國眾議院議長政壇地位僅次於總統和副總統，麥卡錫(Kevin McCarthy)於1月幾經艱苦才當選，卻在9個月後黯然「離場」，成為美國歷來首位被罷免的眾議院議長，也是第二位任期最短的議長，在任僅269天。麥卡錫遭共和黨極右派扯後腿，於全體208名民主黨議員及8名共和黨議員倒戈下，罷免他的動議以216票贊成、210票反對通過。不過，他遭罷免也可說是「自招」。

麥卡錫經過4天共15輪投票才當選眾議院議長，也埋下被罷免的伏筆。為了得到黨內極右派支持，他同意修改議事規則——只需一名議員提出便可動議罷免眾議院議長。今次罷免動議便是由其頭號對手、前總統特朗普盟友佛州眾議員蓋茨提出，加上1月時曾阻撓麥卡錫任眾議院議長的另外7名議員倒戈，成功將他拉下馬。在罷免動議辯論上，幾乎只有蓋茨發言，他否認令共和黨陷亂局，指麥卡錫才是始作俑者，助臨時開支法案通過，令保守派未能逼使政府大幅削減開支。麥卡錫的支持者卻批評蓋茨「博關注、博上位」。