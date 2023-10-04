成美國首位遭罷免眾議院議長 麥卡錫修議事規則「自掘墳墓」

美國眾議院議長政壇地位僅次於總統和副總統，麥卡錫(Kevin McCarthy)於1月幾經艱苦才當選，卻在9個月後黯然「離場」，成為美國歷來首位被罷免的眾議院議長，也是第二位任期最短的議長，在任僅269天。麥卡錫遭共和黨極右派扯後腿，於全體208名民主黨議員及8名共和黨議員倒戈下，罷免他的動議以216票贊成、210票反對通過。不過，他遭罷免也可說是「自招」。
麥卡錫經過4天共15輪投票才當選眾議院議長，也埋下被罷免的伏筆。為了得到黨內極右派支持，他同意修改議事規則——只需一名議員提出便可動議罷免眾議院議長。今次罷免動議便是由其頭號對手、前總統特朗普盟友佛州眾議員蓋茨提出，加上1月時曾阻撓麥卡錫任眾議院議長的另外7名議員倒戈，成功將他拉下馬。在罷免動議辯論上，幾乎只有蓋茨發言，他否認令共和黨陷亂局，指麥卡錫才是始作俑者，助臨時開支法案通過，令保守派未能逼使政府大幅削減開支。麥卡錫的支持者卻批評蓋茨「博關注、博上位」。
美國眾議院議長遭罷免｜共和民主兩黨不討好 麥卡錫無悔任內決定
麥卡錫遭罷免後舉行記者會，稱不後悔任內作出的決定。引發今次罷免動議的導火線是麥卡錫向民主黨妥協，上周六提出臨時開支法案，避免拜登政府運作局部停擺，導致共和黨極右派不滿。麥卡錫稱，做正確的事不容易，但必須要做。他批評民主黨人未有支持他，指為了維護憲制穩定，他們應反對罷免。不過，麥卡錫最近連串舉動也激怒民主黨，包括對總統拜登展開彈劾調查，以及倉促提出臨時開支法案，令他們無時間細讀條文便要通過。民主黨人可以救麥卡錫，但不想助共和黨解決內鬥問題。
共和黨暫未有人選接替麥卡錫，而新議長將於下周三選出。暫由眾議員麥亨利出任臨時議長，但他僅可宣布休會和認可新任議長的提名，眾議院立法工作停頓，若國會不追加開支撥款，政府下一個運作停擺死線是11月17日。