我爸是…｜喬治王子被爆警告同學「我爸將是英國國王，你最好小心點！」

英國國王查爾斯三世(Charles III)即位後，威廉王子成為王儲，威廉的長子、現年9歲的喬治王子則是王室第二位繼承人。王室作家Katie Nicholl近期在新書中爆料，指喬治王子在學校與同學吵架時，曾警告對方：「我爸將成為英國國王，你最好小心點。」

美國《紐約郵報》(New York Post)報道，Katie Nicholl在他10月4日即將出版的新書《新王室：伊莉莎白女王的遺產與王位的未來》中提到，喬治明白他的王室身分，也了解到他有朝一日將成為英國國王，他在學校與同學爭吵時，曾對朋友說：「我爸將成為英國國王，你最好小心一點。」

新書中亦提及今年7歲的夏洛特公主、4歲的路易王子是如何在成長中認識英國王室與其公眾服務的認知。Katie Nicholl指出，威廉王子和凱特王妃在養育孩子的時候，會讓他們意識到自己的身分和即將繼承的角色，但他們不希望小孩感過早承受壓力，特別是喬治王子。