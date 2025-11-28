或欲減對美倚賴 傳中方禁字節跳動用英偉達晶片

中美關稅戰暫時停戰之際，科技角力仍然持續。外媒引述消息聲稱，中方監管部門禁止TikTok母公司字節跳動的新數據中心使用英偉達(Nvidia)晶片，顯示中方想減少中國企業對美國科技的依賴。另有報道指，美國國防部建議把阿里巴巴、比亞迪及百度等8間中國企業，列入協助中國軍方企業清單。中方批評美國無理打壓中國企業，促美方立即糾正錯誤。

美國科技新聞網站The Information引述字節跳動兩名員工指，公司因為擔心華府會進一步收緊晶片出口限制，今年預先採購大量英偉達晶片，採購量高過其他中國企業，以保障公司運算力可應付逾10億用戶。報道分析指，字節跳動禁用英偉達晶片的消息若屬實，顯示中國正試圖降低中國企業對美國科技的依賴。