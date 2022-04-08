戰事未停 料俄軍全面進攻 烏東促居民速撤離

俄烏戰事焦點由首都基輔周邊轉往烏東頓巴斯地區。鑑於南部城市馬里烏波爾被俄軍圍困爆發人道災難，為免重蹈覆轍，盧甘斯克地區州長呼籲當地民眾盡快撤離，避免自己和家人死於俄羅斯之手，「這幾天可能是離開的最後機會」。上周五嘗試前往馬里烏波爾接載被困居民的國際紅十字會巴士一度被俄軍扣下，周三終於安全返回，並載著1,000名疏散民眾。

俄羅斯上周放棄包圍基輔，從其周邊地區和北部城市切爾尼戈夫撤走2.4萬人大軍，但北約認為俄軍只是重整軍隊，以便進一步控制親俄分離分子控制的烏東城市頓涅茨克和盧甘斯克地區。烏克蘭政府控制的北頓涅茨克持續受到炮擊，當局指最少10座大廈和商場遭炮轟。俄軍方昨表示，他們炸毀了哈爾科夫、尼古拉耶夫、扎波羅熱和丘古耶夫4個城市的燃油庫，聲稱有關設施是哈爾科夫、尼古拉耶夫和頓巴斯地區的烏軍補給站。至於馬里烏波爾，該市仍持續受炮擊，市長稱仍有逾10萬人被困在該市，而市內逾九成基建設施被摧毀，超過5,000人死亡。