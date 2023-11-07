戰事進重要階段 隨時入城 以軍︰加沙已一分為二

以巴衝突持續近一個月，以色列軍方周日宣布已包圍加沙城，並將加沙地帶一分為二，將對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯展開重大攻擊。以色列傳媒報道，以軍將於48小時內進入加沙城。以色列總理內塔尼亞胡重申，除非被哈馬斯擄走人質全部獲釋，否則不會在停火。

以軍發言人形容，以色列針對巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰爭已進入重要階段，地面部隊正深入加沙，並配合海空攻勢，摧毀武裝組織哈馬斯設施。以軍指，過去一日空襲加沙逾450個哈馬斯目標，包括地道、觀察哨及反坦克導彈發射點等，擊斃多名哈馬斯指揮官。以總理內塔尼亞胡在南部一座空軍基地表明，除非在上月7日哈馬斯突襲中被擄走的超過240人全部獲釋，否則不會在加沙停火。以色列周日短暫開放一條公路讓加沙北部平民向南撤離，當地互聯網和通訊服務周日再中斷，是今輪以巴衝突以來第三次。