戰事進重要階段 隨時入城 以軍︰加沙已一分為二

以巴衝突持續近一個月，以色列軍方周日宣布已包圍加沙城，並將加沙地帶一分為二，將對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯展開重大攻擊。以色列傳媒報道，以軍將於48小時內進入加沙城。以色列總理內塔尼亞胡重申，除非被哈馬斯擄走人質全部獲釋，否則不會在停火。
以軍發言人形容，以色列針對巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰爭已進入重要階段，地面部隊正深入加沙，並配合海空攻勢，摧毀武裝組織哈馬斯設施。以軍指，過去一日空襲加沙逾450個哈馬斯目標，包括地道、觀察哨及反坦克導彈發射點等，擊斃多名哈馬斯指揮官。以總理內塔尼亞胡在南部一座空軍基地表明，除非在上月7日哈馬斯突襲中被擄走的超過240人全部獲釋，否則不會在加沙停火。以色列周日短暫開放一條公路讓加沙北部平民向南撤離，當地互聯網和通訊服務周日再中斷，是今輪以巴衝突以來第三次。
到中東斡旋的美國國務卿布林肯周一轉抵土耳其，但未獲安排與總統埃爾多安會面，僅由外長接見。土耳料故意冷待布林肯，以表達不滿美國在以巴衝突上的立場。布林肯抵達土國前，在無預先公布下到訪伊拉克首都巴格達，與總理蘇達尼會晤，他警告其他勢力不要試圖利用以巴突威脅美方人員安全。
在另一邊廂，伊朗最高領袖哈梅內伊周日在首都德黑蘭接見哈馬斯領袖哈尼亞。哈梅內伊讚揚加沙民眾對抗以色列展示出堅定和韌性，強調支持巴勒斯坦人對抗以色列是伊朗持續一貫政策，並譴責美國及一些西方國家支持以軍所犯下罪行。
巴方︰迄今有逾萬名巴人死亡
加沙衛生部門昨稱，自10月7日以來，已有最少10,022名巴人在以軍空襲中死亡，包括4,104名兒童。以色列和黎巴嫩邊境的緊張局勢亦升溫，黎巴嫩南部邊境一條村莊周日遭以軍空襲，車上4名平民死亡，包括3名女童及其祖母，女童母親亦受傷。真主黨向以北城鎮發火箭炮還擊，稱以國要為此付出代價。