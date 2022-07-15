戰後第二人 安倍秋季國葬 岸田文雄︰以示不屈於暴力

日本首相岸田文雄昨午召開記者會，宣布決定在秋季為日前遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬，是自吉田茂之後，日本戰後第2位獲國葬的前首相。岸田表示為安倍舉行國葬，除了哀悼，亦要展示日本不屈於暴力的決心。
岸田表示安倍在任8年8個月期間，展示出色的領導及執行力，在嚴峻的國內外形勢下肩負首相的職責。他又稱，安倍對於日本在3.11大地震後的復興、日本國內經濟復甦以及以日美關係為基礙的外交上，都取得重大成就，而安倍亦獲外國元首以及國際社會極高評價。岸田說︰「舉行國葬儀式追悼安倍前首相，是要展示出日本不會屈服於暴力和堅守民主主義的決心。」國葬支出將由日本政府全部承擔。日本在二次大戰後，只曾為1967年代表日本簽署《舊金山和約》的吉田茂舉行過國葬。
另外，安倍早前獲日本追頒「大勳位菊花章頸飾」以及「從一位」的勳位。「從一位」是日本第2高品位，戰後連同安倍只有8人獲此殊榮，包括吉田茂、中曾根康弘及安倍外叔公佐藤榮作等首相。再上一個品位的「正一位」，日本戰後從未有人獲頒，戰前則是1917年追頒的戰國大名織田信長。
疑兇失業 7月耗盡積蓄 增下手決心
疑兇山上徹也的背景陸續曝光。據報他曾在大阪府一間人力資源機構工作，前年10月負責在京都工場以剷車搬貨，今年4月多次曠工，後於5月15日離職，之後無收入，7月幾近耗盡積蓄，令他決心盡快下手。山上供稱早於19年南韓統一教創辦人文鮮明妻子訪日，他已密謀在愛知縣集會場地以燃燒彈施襲，但因無法進入會場作罷。至去年在網上得悉，文鮮明創立的一個非牟利組織獲安倍錄像支持，因此確信安倍與統一教的關係。
另據稱目前住在親戚家的山上母親，與山上關係疏離，已7年沒見面。她於山上十多歲時加入統一教，親戚指她因丈夫早死而沉迷宗教，連自家土地亦售出作捐獻，令山上生活過得困苦。據指她02年破產後仍有向教會捐款，歷年捐了1億日圓，教會則聲稱在05至14年，向她退回約5,000萬日圓。