戰後第二人 安倍秋季國葬 岸田文雄︰以示不屈於暴力

日本首相岸田文雄昨午召開記者會，宣布決定在秋季為日前遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬，是自吉田茂之後，日本戰後第2位獲國葬的前首相。岸田表示為安倍舉行國葬，除了哀悼，亦要展示日本不屈於暴力的決心。

岸田表示安倍在任8年8個月期間，展示出色的領導及執行力，在嚴峻的國內外形勢下肩負首相的職責。他又稱，安倍對於日本在3.11大地震後的復興、日本國內經濟復甦以及以日美關係為基礙的外交上，都取得重大成就，而安倍亦獲外國元首以及國際社會極高評價。岸田說︰「舉行國葬儀式追悼安倍前首相，是要展示出日本不會屈服於暴力和堅守民主主義的決心。」國葬支出將由日本政府全部承擔。日本在二次大戰後，只曾為1967年代表日本簽署《舊金山和約》的吉田茂舉行過國葬。

另外，安倍早前獲日本追頒「大勳位菊花章頸飾」以及「從一位」的勳位。「從一位」是日本第2高品位，戰後連同安倍只有8人獲此殊榮，包括吉田茂、中曾根康弘及安倍外叔公佐藤榮作等首相。再上一個品位的「正一位」，日本戰後從未有人獲頒，戰前則是1917年追頒的戰國大名織田信長。