戰況膠著 危及國家存亡用核武 俄：北約勿派維和部隊

俄羅斯派兵攻打烏克蘭滿一個月，戰況膠著，俄軍改為打消耗戰，炮擊圍困居民並將部分地區夷為平地，以及轟炸烏軍武器庫，又切斷他們運武器物資往戰區。烏鄰國波蘭建議北約派維和部隊到烏克蘭，克里姆林宮發言人佩斯科夫昨稱，「這將是非常魯莽和極度危險決定」，雙方關係將難以修補。外長拉夫羅夫也指這將導致俄羅斯與北約軍隊直接衝突。佩斯科夫也拒絕排除俄方會動用核武，指若國家存亡受威脅將使用核武。美國國防部發言人柯比批評這非一個負責任的擁核國所為。

俄羅斯估計集結多達19萬大軍於烏克蘭邊境，並於上月24日展開進攻。美國國防部官員向傳媒稱，估計集結烏鄰國白俄羅斯邊境與俄西部的軍隊戰鬥力，首度跌至90%以下，暫無跡象顯示俄軍有增兵。大部分俄軍仍部署在基輔周邊，另有消息指因缺乏禦寒裝備，部分俄軍因凍傷撤出戰鬥。柯比則指，烏軍抵禦俄軍成功，現在可略為反守為攻。不過，有美官員指，在戰況慘烈的馬里烏波爾，烏軍陷於苦戰，要對抗「為數不少」俄軍。俄軍也從亞速海的7艘戰艦發射巡航導彈攻擊馬里烏波爾，目的要是阻止烏軍從東部頓巴斯地區獲補給，所以烏軍明白他們必須守住該市。另方面，有指揮官聲稱，俄軍補給鏈被中斷，燃料、糧食及彈藥只能維持3天。

馬里烏波爾11輛撤離巴士遭俄軍「徵用」

至於各地戰況，戰亂地區的糧食只足夠3至4天。南部城市赫爾松官員指，俄軍阻止人道物資運入該市，當地30萬名居民的儲糧快將耗盡。東部的巴甫洛格勒市有火車站被火箭炮擊中，最少1人死亡，該火車站亦是烏東物資貨運樞紐。遭俄軍圍困的馬里烏波爾，有11輛前往接載撤離居民的巴士遭俄軍「徵用」，司機和車上的緊急工作人員下落不明。位於烏克蘭與俄羅斯之間的切爾尼戈夫(Chernihiv)，餘下最後一條連接烏克蘭控制地區的大橋昨遭俄軍炸毀。