戰火圍困｜再有400人避難所被炸 俄軍導彈續狂轟烏克蘭

空襲警報聲昨響徹烏克蘭各城市，繼上周六後，俄軍昨再使用「匕首」高超音速導彈，配合黑海戰艦發射巡航導彈攻擊首都基輔等地，以導彈攻勢迫烏克蘭「投降」。遭戰火燃燒的南部城市馬里烏波爾，繼上周三有居民用作避難的劇院遭轟炸後，一間藝術學校前日也遭炮擊，當地官員昨稱約400名居民在該處避難，暫未知死傷情況。

高超音速導彈較音速快5倍，令它們難以被追蹤和截擊。俄軍上周六首度出動「匕首」高超音速導彈，聲稱摧毀了西部一個導彈及航空彈藥地下軍械庫，昨又從2014年於烏手上奪得的克里米亞半島空域發射「匕首」，擊中尼古拉耶夫州的燃料及潤滑油儲存設施，該處為烏克蘭南部裝甲部隊燃料庫。

馬里烏波爾慘絕人寰 教宗續轟屠殺殘暴

俄國防部上周五稱，已攻入馬里烏波爾市中心。烏總統澤連斯基批評俄軍在馬里烏波爾干犯的戰爭罪行歷史會記載，「對一個和平城市幹出這樣的事………是恐怖活動，世世代代不會忘記」。他仍認為與俄羅斯的和談需要，即使「這並不容易和不愉快」。馬里烏波爾市議會指過去一星期，數千名馬里烏波爾居民被俄軍強行帶到俄羅斯境內，斥如同二戰時納粹德軍做法。俄傳媒則報道，最近數天巴士載著數百名「難民」由馬里烏波爾到俄羅斯。當地官員又稱，從馬里烏波爾逃到俄佔據地Mangush和Melekino數千名居民，沒有食物正活活餓死，這是違反人道罪行。教宗昨續在周日講道中批評烏克蘭每天不斷上演屠殺和殘暴行為，敦促各國領袖停止這場令人厭惡戰爭。他提到上周六到訪羅馬一間接收烏克蘭受傷兒童的醫院，「一人失去了手臂，另一人頭部受傷」，大家想想這些婦女和兒童，沒有工作又與丈夫分離。