戰火恐蔓延歐洲 俄警告襲波蘭 首用洲際彈道導彈攻烏｜俄烏戰爭

美國准許烏軍以美製長程導彈轟擊俄羅斯領土後，俄烏戰爭升溫至前所未見的危險階段。俄軍周四首次出動洲際彈道導彈轟炸烏克蘭，烏軍則首次以英國提供的「暴風影」導彈(Storm Shadow)攻擊俄羅斯境內的軍事指揮中心。在空襲威脅加劇下，多國駐烏克蘭大使館跟隨美國的決定，宣布暫時關閉。俄方周四威脅會襲擊美軍位於波蘭的空軍基地。 俄烏戰爭｜涉RS-24洲際彈道導彈 射程約5800公里 烏克蘭空軍指，俄軍於周四早上，從俄國阿斯特拉罕州(Astrakhan)向烏克蘭第聶伯羅市(Dnipro)，發射了一枚洲際彈道導彈，是俄烏戰爭爆發以來，俄軍動用的最強大導彈。烏媒指，俄軍發射的是RS-24洲際彈道導彈，射程約5,800公里。俄方宣稱該導彈射程逾1萬公里，但西方國家認為是「報大數」，以規避當時美國尚未退出的《中程導彈條約》。

俄軍同日亦向第聶伯羅市，發射多種型號的導彈，包括從米格-31K戰機，發射一枚「匕首」高超音速導彈，以及從圖-95MS戰略轟炸機，發射7枚巡航導彈。據報烏克蘭防空部隊摧毀其中6枚導彈，市內有工廠受損，並有兩處地方起火。

俄烏戰爭｜俄警告以「先進武器」襲波蘭美軍防空基地 俄軍出動洲際彈道導彈後，俄羅斯外交部發言人警告，會以「先進武器」攻韓美軍位於波蘭北部雷茲科沃(Redzikowo)、鄰近波羅的海(Baltic Sea)的防空基地，指該基地「是美國及其盟友另一次嚴重破壞地區穩定的挑釁行為」，令核戰風險升級，並指該基地已「被列入俄軍的目標清單」。該防空基地自2000年代起規劃建設，莫斯科早在07年視之為威脅，認為它把美國軍事基建帶到距俄國邊界更近地方，是為了遏制俄國。基地於今年11月13日揭幕，成為北約飛彈防禦系統「陸基神盾」(Aegis Ashore)的一部分，旨在攔截中短程彈道導彈。波蘭外交部發言人回應指該基地純為防衛用途，而非攻擊，基地內亦無核武。

俄烏戰爭｜烏軍首以英「暴風影」導彈襲俄 據報獲美肯首 至於烏軍則繼使用美方提供的「陸軍戰術導彈系統」(ATACMS)襲俄後，周三首度發射英國提供的「暴風影」遠程巡航導彈，攻擊俄羅斯庫爾斯克地區的一個地下指揮所。網上流傳片段段可見俄境內一片鄉村地區目標遭導彈襲擊後發生巨大爆炸、有地方冒出黑煙，至少傳出14次爆炸巨響。有俄羅斯戰地記者指，烏軍向庫爾斯克地區發射了12枚「暴風影」。在馬利諾村，有村民拾到暴風影導彈碎片殘骸，見到「Storm Shadow」名字。烏媒指暴風影攻擊的目標，相信是馬利諾村一座莊園旁的俄軍地下指揮中心，懷疑駐紮了俄羅斯和北韓士兵。

英媒指首相施紀賢親自批准烏軍可用「暴風影」轟炸俄境目標。由英法研製的暴風影導彈，涉及美國技術，故供烏軍使用襲擊俄國境內目標前，須先獲得美國批准。英媒指華府早前開綠燈准烏軍動用ATACMS時，亦一併批准其使用暴風影導彈。 俄烏戰爭｜多國關閉駐基輔大使館 在烏國首都基輔，美國因市內有重大空襲威脅，周三宣布緊急關閉駐當地大使館，其後表示將於周四重開；而加拿大、意大利、西班牙和希臘等亦跟隨美國，宣布周三關閉大使館，未知何時重開。