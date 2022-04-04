戰火摧殘｜基輔外圍小鎮300人亡 俄否認口頭接受和議

俄羅斯攻打烏克蘭逾月，俄軍上周從首都基輔周邊地區撤走後，外界可一窺戰亂地區的情況，可見各城鎮滿目瘡痍，更有小鎮遺體散布街頭，有300人死亡。俄軍現集中烏東的戰線以「解放」頓巴斯地區，克里姆林宮昨稱將會完成今次「特別軍事行動」的目標，並希望雙方和談代表團能達成最終協議。對於烏方稱，除了克里米亞問題，俄方已口頭接受烏克蘭在土耳其和談會議提出的草案，俄首席談判代表梅丁斯基否認。雙方今日會繼續視像會談。
根據烏方會後透露，烏克蘭將成為中立國並放棄加入北約，也不會擁有核武和讓外國在烏國設立軍事基地，以換取多國提供如北約的安全保障。烏方又提出就俄2014年吞併的克里米亞地位問題展開為期15年諮詢。烏談判代表阿拉哈米亞上周六向烏傳媒稱，有關協議草案的進展足以讓總統澤連斯基與俄總統普京會晤。不過，梅丁斯基卻指協議草案還未可以「向上呈報」，重申俄方在克里米亞和頓巴斯議題上立場「不變」，他不像阿拉哈米亞那麼樂觀。美國情報官員表示，普京爭取在俄羅斯5月9日慶祝二戰「勝利日」時，宣布在烏東取勝。
小鎮屍橫遍野 烏斥俄蓄意「屠殺」
至於俄軍在基輔周邊的撤離行動，距離基輔約30公里、有2.8萬人口的城鎮布查(Bucha)被俄軍佔領逾月後變成廢墟，市長稱有300人死亡，包括一名14歲男童。他指僅在一條街道便發現最少20名男性遺體，他們穿著平民衣服，其中一人雙手被白布條反綁在身後，「這些人都後腦中槍」。他又指，不少遺體都戴有白繃帶，「以顯示他們無持武器」。有居民說，俄軍撤離時無差別槍擊平民，「那些人只是行走，俄軍毫無理由地開槍」。另外，烏軍稱俄軍在周圍埋有地雷，甚至在死者身上設陷阱藏地雷，相信清理工作需時數月。烏外長庫列巴昨指控俄軍在布查的行為是蓄意「屠殺」，要求七大工業國(G7)對俄實施「毀滅性」制裁。歐盟也對布查的屍橫遍野情況表示震驚，指俄軍行為殘暴。
18具婦孺遺體被割耳拔齒
《泰晤士報》報道，烏軍雖重奪淪陷地區但無人開心慶祝，一名領土防衛隊成員說「沒有東西值得開心，人們被殺只感到傷心。」他斥俄軍畜牲不如，「畜牲不會做出這樣的事，他們不應拿民眾當人質」；在一間郊外別墅的地窖，「我們發現18具遺體，俄軍虐待他們，有人耳朵被割掉，另有人被拔掉牙齒。當中有十四、十六歲的兒童，部分是成年人」。《衛報》則報道，在曾被包圍的北部城市切爾尼戈夫附近的新比基夫村(Novyi Bykiv)，有目擊者指俄軍撤離時，將多名兒童分別掛在坦克車前面當作人盾，以免遭烏軍開火炮擊。