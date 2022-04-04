戰火摧殘｜基輔外圍小鎮300人亡 俄否認口頭接受和議

俄羅斯攻打烏克蘭逾月，俄軍上周從首都基輔周邊地區撤走後，外界可一窺戰亂地區的情況，可見各城鎮滿目瘡痍，更有小鎮遺體散布街頭，有300人死亡。俄軍現集中烏東的戰線以「解放」頓巴斯地區，克里姆林宮昨稱將會完成今次「特別軍事行動」的目標，並希望雙方和談代表團能達成最終協議。對於烏方稱，除了克里米亞問題，俄方已口頭接受烏克蘭在土耳其和談會議提出的草案，俄首席談判代表梅丁斯基否認。雙方今日會繼續視像會談。

根據烏方會後透露，烏克蘭將成為中立國並放棄加入北約，也不會擁有核武和讓外國在烏國設立軍事基地，以換取多國提供如北約的安全保障。烏方又提出就俄2014年吞併的克里米亞地位問題展開為期15年諮詢。烏談判代表阿拉哈米亞上周六向烏傳媒稱，有關協議草案的進展足以讓總統澤連斯基與俄總統普京會晤。不過，梅丁斯基卻指協議草案還未可以「向上呈報」，重申俄方在克里米亞和頓巴斯議題上立場「不變」，他不像阿拉哈米亞那麼樂觀。美國情報官員表示，普京爭取在俄羅斯5月9日慶祝二戰「勝利日」時，宣布在烏東取勝。