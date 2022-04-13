戰火摧殘｜市長：俄軍攜流動「火葬場」毀屍 傳馬里烏波爾遭化武攻擊

烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾(Mariupol)是俄羅斯佔據烏東的重要戰略點，昨傳出俄羅斯使用無人機在當地投放化學武器。當地亞速營軍團稱，市內周一出現「不明源頭的有毒物質」，導致難以呼吸、呼吸系統問題和造成暈眩的前庭失調綜合症。烏克蘭國防部和英美稱，正核實有關報告；英國外交大臣卓慧思指，使用化武將令局勢升級，「我們將會追究(俄羅斯總統)普京及其政權責任」。馬里烏波爾遭圍城逾一個月，市長較早前指有5,000名平民被殺，但周一稱相信超過1萬人死亡，甚至超過2萬人，並指俄軍攜帶流動火葬設備入市內焚燒遺體，掩飾遇難人數。

烏東頓涅茨克州長庫里連科昨向美國有線新聞網絡(CNN)稱，收到俄方在馬里烏波爾使用化武報告，「昨晚(周一晚)深夜左右，一架無人機投下一些不明爆炸裝置，在馬里烏波爾金屬廠內和周邊民眾有3人感到不舒服」。他指3人送院，並無生命危險。烏克蘭副防長馬利亞爾稱，仍然核實有關訊息，其中一個可能性是俄軍使用磷彈(phosphorus)。烏總統澤連斯基周一晚曾說，俄軍在烏東頓巴斯地區集結準備新一輪進攻，俄方可能使用化武。親俄烏東分離地區的官員周一接受俄國營電視台訪問時，促請俄方使用化武，指獲俄支持的部隊從烏軍手上奪取馬里烏波爾一大型金屬廠時，首先應該封鎖全部出口，「然後出動化武部隊用煙攻他們出來」。1997年簽署的《禁止化學武器公約》禁止生產、使用及儲存化武，雖然人權組織抗議，但該公約並無禁止使用磷彈。該物質猛烈燃燒可導致駭人傷勢，包括直接燒毀人骨、進入血液和破壞器官，若對平民使用構成戰爭罪行。

馬里烏波爾為俄羅斯出兵烏克蘭奪取目標之一，因可打通其2014年從烏國吞併的克里米亞半島與烏東的陸路，從而派軍隊到烏東控制更多地區。馬里烏波爾市長博伊琴科向美聯社說收到消息指，俄軍將不少遺體移到一個大型購物中心，該處有儲存設備和冷凍庫，「流動火葬場如一輛輛貨車般駛至，打開它後，裡面有管道焚燒遺體」。他又形容屍體「覆蓋街道」(carpeted through the street)。

普京：攻烏「神聖」任務

俄羅斯總統普京昨在遠東出席慶祝蘇聯首載人類上太空61周年的儀式時發言，為出兵烏克蘭辯護稱那是「神聖」(noble)任務，指行動「目標絕對清晰和神聖。我們別無選擇，這是正確的決定」。普京又說，烏克蘭已偏離土耳其俄烏會談的協議，並稱該談判陷「掘頭路」(dead end)。

另外，除了布查(Bucha)發現多個亂葬崗外，另一村莊布佐瓦(Buzova)也有不少平民死亡，在公路旁一個油站的亂葬崗裡掘出50具遺體。一名居民向烏克蘭電視台說，在來往別列佐夫卡和德米特里夫卡的公路上，有逾50人被殺，「一名17歲男子在車裡被燒死，燒剩骸骨。一名女子頭部炸掉。另一名男子燒死躺在車旁」。