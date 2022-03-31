戰鬥持續｜美烏對減軍事行動存疑 普京: 炸至馬里烏波爾投降

俄烏周二會談雖有進展，惟戰事仍未停，首都基輔等地昨晨仍聽到猛烈炮擊聲。對於俄方會後稱，會大幅削減在基輔和北部城市切爾尼戈夫周邊的軍事行動，美國和烏克蘭均持審慎態度，烏官員指俄有出爾反爾前科。俄方也未有提及遭圍困並爆人道災難的烏南部城市馬里烏波爾，俄總統普京前日與法國總統馬克龍通電話時稱，會繼續轟炸直至馬里烏波爾的烏軍投降；馬克龍提出讓當地平民安全離開，普京說會考慮有關計劃。

最新衛星圖片可見，馬里烏波爾的住宅區變成焦土，市長稱近5,000人死亡，包括約210名兒童。法國官員形容該市情況為「災難」，「必須讓平民受保護和離開，他們必須獲得食物援助、食水和所需藥物」。法國與土耳其、希臘和數個人道組織已向普京提交撤離方案。美國智庫戰爭研究所稱，馬里烏波爾很大機會在數天內淪陷；俄軍放棄圍攻基輔，只是將戰鬥力集中在烏東，以打通第二大城市哈爾科夫與親俄分離分子控制地區盧甘斯克的連接。分析也指俄國無意放棄馬里烏波爾，該市可打通克里米亞與烏東的陸路。

澤連斯基：烏克蘭人不天真

烏克蘭總統澤連斯基的顧問昨稱，俄軍並未從基輔或切爾尼戈夫撤軍，但指在土其耳與俄舉行的談判絕對「有進展」，俄方並無設紅線或最後通牒，肯聆聽烏方立場。克里姆林宮昨否認會談有突破，強調2014年吞併的克里米亞屬俄領土。烏方在會上提出對克里米亞地位問題設15年諮詢期。獲俄點名減少攻擊的切爾尼戈夫，市長稱市中心昨遭炮轟造成25人傷，再次確認俄國慣於說謊。澤連斯基周二晚回應俄烏談判稱，「烏克蘭人不是天真的人，早已從這34天入侵、(烏東)頓巴斯過去8年戰爭，學懂只相信實質結果。」