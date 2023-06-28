戰鬥民族｜俄老翁不滿被偷電　火槍猛噴面魚叉插頸(有片)

俄羅斯濱海區村莊一名47歲男子近日試圖偷電被65歲鄰居阿伯發現，他憤而用自製火槍怒噴偷電賊，隨後甚至用魚叉刺穿一名女子頸部，當地警方已拘捕涉事阿伯與其妻子，將控告他們殺人未遂罪。

綜合報道，位於濱海村莊Trudovoye一位47歲男子於25日企圖偷用鄰居電源被發現，雙方發生口角爭執，65歲鄰居阿伯憤而拿出自製火槍噴射該名偷電男子，網上流傳影片顯示，阿伯手持火槍情緒激動，一名男子上前企圖拿去阿伯手上火槍期間，忽然有一團火焰噴出，男子上半身瞬間著火，相當嚇人。阿伯餘怒未消，還用魚叉刺向在場一名47歲女子，直接刺穿對方的頸部，在場街坊隨即報警並將一男一女傷著送院救治。