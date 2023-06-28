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2023-06-28 14:29:00

戰鬥民族｜俄老翁不滿被偷電　火槍猛噴面魚叉插頸(有片)

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俄老翁不滿被偷電，火槍猛噴面魚叉插頸。(Twitter)

俄老翁不滿被偷電，火槍猛噴面魚叉插頸。(Twitter)

俄羅斯濱海區村莊一名47歲男子近日試圖偷電被65歲鄰居阿伯發現，他憤而用自製火槍怒噴偷電賊，隨後甚至用魚叉刺穿一名女子頸部，當地警方已拘捕涉事阿伯與其妻子，將控告他們殺人未遂罪。

綜合報道，位於濱海村莊Trudovoye一位47歲男子於25日企圖偷用鄰居電源被發現，雙方發生口角爭執，65歲鄰居阿伯憤而拿出自製火槍噴射該名偷電男子，網上流傳影片顯示，阿伯手持火槍情緒激動，一名男子上前企圖拿去阿伯手上火槍期間，忽然有一團火焰噴出，男子上半身瞬間著火，相當嚇人。阿伯餘怒未消，還用魚叉刺向在場一名47歲女子，直接刺穿對方的頸部，在場街坊隨即報警並將一男一女傷著送院救治。

老伯還用魚叉刺向在場一名47歲女子，直接刺穿對方的頸部，有街坊嘗試協助她。(Twitter) 男子全身約有60％以上面積燒傷，仍在加護病房留醫。(Twitter)

老翁妻守門向接近者噴射毒氣噴霧同被捕

據指，女子魚叉已移除，其他器官也未受損，已出院休養；男子則全身約有60％以上面積燒傷，仍在加護病房留醫。警方指出，由於老翁犯案後返回家中，其妻子還待在外當守衛，甚至向所有接近者噴射毒氣噴霧，因此將該名老伯與其妻拘捕，將控以殺人未遂罪。

警告：影片內容含有暴力畫面，或會令人情緒不安

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