戰鬥民族｜俄老翁不滿被偷電　火槍猛噴面魚叉插頸(有片)

俄羅斯濱海區村莊一名47歲男子近日試圖偷電被65歲鄰居阿伯發現，他憤而用自製火槍怒噴偷電賊，隨後甚至用魚叉刺穿一名女子頸部，當地警方已拘捕涉事阿伯與其妻子，將控告他們殺人未遂罪。
綜合報道，位於濱海村莊Trudovoye一位47歲男子於25日企圖偷用鄰居電源被發現，雙方發生口角爭執，65歲鄰居阿伯憤而拿出自製火槍噴射該名偷電男子，網上流傳影片顯示，阿伯手持火槍情緒激動，一名男子上前企圖拿去阿伯手上火槍期間，忽然有一團火焰噴出，男子上半身瞬間著火，相當嚇人。阿伯餘怒未消，還用魚叉刺向在場一名47歲女子，直接刺穿對方的頸部，在場街坊隨即報警並將一男一女傷著送院救治。
老翁妻守門向接近者噴射毒氣噴霧同被捕
據指，女子魚叉已移除，其他器官也未受損，已出院休養；男子則全身約有60％以上面積燒傷，仍在加護病房留醫。警方指出，由於老翁犯案後返回家中，其妻子還待在外當守衛，甚至向所有接近者噴射毒氣噴霧，因此將該名老伯與其妻拘捕，將控以殺人未遂罪。
警告：影片內容含有暴力畫面，或會令人情緒不安
"Only in #Russia?"— Putin's IBS (@kardinal691) June 26, 2023
From #BAZA
In #Primorye, a man attacked people with a flamethrower and a harpoon. The result - one burned and a woman with an arrow in her neck.
Such an unusual attack took place in the village of #Trudovoye. Someone was stealing electricity, pic.twitter.com/r53YYDhdIb