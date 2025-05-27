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國際
2025-05-27 12:28:00

戲院播《死神來了》中途塌天花　觀眾誤以為特效(有片)

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戲院播《死神來了》中途塌天花，觀眾意外獲得沉浸式體驗。(X)

戲院播《死神來了》中途塌天花，觀眾意外獲得沉浸式體驗。(X)

美國驚悚片《死神來了：血脈》全球熱播，阿根廷一間戲院的觀眾，卻意外獲得「沉浸式體驗」，戲院天花板竟然在放映時坍塌，事件造成一名女觀眾受傷，幸並無生命危險。

綜合報道，事件發生於19日晚上約9時，在布宜諾斯艾利斯省首府拉普拉塔市的「Cinema Ocho」戲院。電影《死神來了：血脈》正在第4廳放映，正當片中角色一如以往地被離奇意外追殺時，現場約40名觀眾卻親身體驗天花板坍塌驚險事件，碎片掉落中斷播影。目擊者之一Fiamma Villaverde表示，當時她與11歲女兒和1位朋友去看電影，突然聽到一聲非常巨大的聲響，起初還以為是電影的特效，因為我們太投入了；但隨即就有一塊瓦礫掉到我身上。」瓦礫擊中了她的肩膀、背部、膝蓋和腳踝，她慶幸地說：「沒有砸到頭，是因為我當時稍微傾身靠在座椅扶手上。」

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天花板破了一個大洞，碎片散落在走道之間的地板上。(X) 天花板破了一個大洞，碎片散落在走道之間的地板上。(X)

戲院未就事件發表 傷者擬提申訴

事發後，電影播放中斷，網上相片及影片顯示，天花板破了一個大洞，碎片散落在走道之間的地板上。觀眾在驚慌中交談，氣氛混亂。根據當地報道，戲院並未對此事件發表聲明，而部分觀眾推測，連日來的強降雨可能是導致天花板坍塌的原因之一。Villaverde表示，由於嚴重瘀傷及X光檢查顯示她有「受到撞擊所造成的創傷」，她已聯絡律師並計劃提出申訴，因為受傷令她連日請假，令生計受影響。

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