戲院播《死神來了》中途塌天花　觀眾誤以為特效(有片)

美國驚悚片《死神來了：血脈》全球熱播，阿根廷一間戲院的觀眾，卻意外獲得「沉浸式體驗」，戲院天花板竟然在放映時坍塌，事件造成一名女觀眾受傷，幸並無生命危險。

綜合報道，事件發生於19日晚上約9時，在布宜諾斯艾利斯省首府拉普拉塔市的「Cinema Ocho」戲院。電影《死神來了：血脈》正在第4廳放映，正當片中角色一如以往地被離奇意外追殺時，現場約40名觀眾卻親身體驗天花板坍塌驚險事件，碎片掉落中斷播影。目擊者之一Fiamma Villaverde表示，當時她與11歲女兒和1位朋友去看電影，突然聽到一聲非常巨大的聲響，起初還以為是電影的特效，因為我們太投入了；但隨即就有一塊瓦礫掉到我身上。」瓦礫擊中了她的肩膀、背部、膝蓋和腳踝，她慶幸地說：「沒有砸到頭，是因為我當時稍微傾身靠在座椅扶手上。」