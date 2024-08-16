戴利穿冷泳褲曬美臀轉戰帶貨　吸逾17萬人朝聖(有片)

英國跳水王子戴利在巴黎奧運後宣布正式退役，但他沒有停下來，周三(14日)已公開他的新工作。戴利在社交平台發放影片顯示，他在泳池邊穿著冷織泳褲，大曬健碩身形順便帶貨，令相關產品不足一日就賣光，足見其叫座力，而影片至今亦已吸引逾17萬人點讚。

戴利14日於Instagram(IG)先後發佈2條影片，公開他所創立的品牌「Made With Love」與萊姆酒品牌Malibu，以及英國皇家救生協會的合作短片。第一段影片中，戴利穿著浴袍手拿飲品，走上跳板準備跳進泳池，卻在池底看到了「在英國1/4的溺水事件都與酒精有關」的警告文字，戴利隨即轉身離開，可見他所穿的冷泳褲顯示「請勿飲酒潛水」的字樣。另一段影片裡，戴利穿著浴袍、頭戴顯示「每日提醒」字眼的冷織漁夫帽，躺在太陽椅上，單手持用冷織包裹的調酒器上下搖動，鏡頭隨後移向戴利的另一角度，見漁夫帽上同樣顯示「請勿飲酒潛水」字眼。