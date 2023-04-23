戴口罩積聚二氧化碳 德國研究指或增孕婦死產及損害精子風險 惟引專家質疑

新冠肺炎疫情下戴口罩成常態，有德國研究指口罩與嘴部之間成形一個「毒氣室」積存二氧化碳(CO2)，或導致孕婦胎死腹中、破壞男性睾丸細胞和精子和兒童認知能力下降的風險增加。不過，有專家卻認為有關研究並無實質證據證明兩者的關聯。
研究報告在科學期刊Heliyon刊登，德國研究員間接地指出，在疫情期間死產個案增加，「間接證據顯示普及使用口罩或與目前觀察所得全球死產個案由28%增至33%有關」。另外，疫情期間出生的兒童於說話、動作和認知能力測試中，得分較標準下降。紐約緊急治療醫生Stuart Fischer質疑CO2「毒氣積聚」之說，因身體懂得快速調節酸鹼值(pH)的平衡。他指因戴口罩導致呼吸性酸中毒不太可能，而對肺病長期患者或有短期副作用。
戴口罩中二氧化碳？｜從過去研究得出結果
報道指，該德國研究團隊從有關曝露於CO2中、戴口罩及懷孕的43篇公開研究報告中搜集數據，他們發現戴口罩超過5分鐘，CO2水平在吸入的空氣中增加1.4%至3.2%。其中一個於德國進行的研究，研究員量度15名健康男子口罩中CO2濃度；在30分鐘內，CO2濃度上升約2.8%至3.2%。另一意大利研究指，在實驗室戴外科口罩，5分鐘內濃度介乎0.22至0.29%。研究員認為，戴口罩阻礙呼吸，並在口罩與嘴部之間形成一個積聚CO2的空間。
戴口罩中二氧化碳？｜CO2損害實驗老鼠胎兒腦神經發展
研究員之後再審視其他報告，它們集中研究上述相同CO2水平對實驗老鼠的影響。結果指，長時期間處於0.3%二氧化碳環境的老鼠，所產下的胎兒有不可逆轉的腦神經損傷。另外，在年輕老鼠中，CO2導致腦部受損、增加焦慮及記憶力差。至於雄性老鼠，CO2會破壞睾丸細胞及精子。
有關研究只在動物上進行，並沒有在人類上實驗，因有違道德。研究員也強調，他們所閱研究報告並沒有證明戴口罩與小產、不育和神經發展失調有直接聯繫。有專家亦指，研究欠缺有足夠證據證明戴口罩對孕婦有長遠影響。在疫情期間，死產和懷孕併發症個案增加有其他因素，例如感染新冠病毒、醫院關閉和延遲治療。