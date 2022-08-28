戴安娜福特座駕拍賣 598萬港元高價成交 專家讚戴妃當年駕私家車「勇敢」(多圖)

英國已故戴安娜王妃在1980年代駕駛的一輛福特汽車周六(27日)拍賣，競投激烈，最終以65萬英鎊(約598萬港元)成交，連相關費用，出售價為72萬4,500英鎊(約667萬港元)。英國汽車拍賣商Silverstone並未在網站顯示買家的身份，英國廣播公司(BBC)報道，買家來自英國柴郡。

今次拍賣的是戴妃於1985至88年間駕駛的1985年福特Escort RS Turbo Series 1，是戴妃駕駛的最後一輛福特汽車，里數停留在24,961英里。傳媒多次拍到戴妃在切爾西(Chelsea)及肯辛頓(Kensington)駕駛這輛福特，累積里數為6,800英里，拍賣商形容它代表「歷史的片段」(a piece of history)。該輛汽車其後被送回福特，再多次轉手，最後再回到福特。

戴安娜｜應王室保安要求 車身改黑色

拍賣商指，RS Turbo Series 1一般為白色，但英國王室保安認為「有決定權」，基於戴妃身份，要求福特漆上黑色。

古董車專家Arwel Richards形容，戴妃當年駕駛福特私家車，「是十分勇敢的選擇」(a very brave choice)。他指出，當年所有王室成員都是以官方汽車為座駕，由司機駕駛，但戴妃卻自己駕駛一輛普通民眾所用的私家車。